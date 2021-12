nuovo Store Wind 3 via Barletta, angolo via Custoza Copyright: n.c.

Apre ad Andria, in via Barletta 80 ad Andria (angolo via Custosa), il nuovo store Wind 3.

A pochi giorni dall’inaugurazione abbiamo incontrato Lella Muraglia per parlare dei progetti concretizzati nel nuovo punto vendita andriese Wind 3 e della vision futura dello stesso store.

«Wind 3 è al primo posto come operatore di telefonia, proprio per l’eccellente servizio di assistenza ai clienti – commenta Lella Muraglia - La nostra azienda ha pensato di fissarsi un obiettivo: essere vicino alla vita delle persone di tutti i giorni, offrendo servizi di consulenza sia sulla telefonia fissa che mobile e adesso anche su utenze luce e gas.

Nel nostro punto vendita ci occupiamo ed accompagniamo sia le partite iva che tutti gli altri utenti. In particolare offriamo dei vantaggi per le aziende che devono economizzare i costi interni e, nel contempo, diamo la possibilità di usufruire di mezzi e prodotti telefonici altamente tecnologici e performanti e, grazie alle promozioni che Wind 3 ci offre, permettono di poter usufruire di sconti quasi del 50% sugli acquisti accanto alla detrazione del 22% dei costi iva».

Non solo telefonia ma anche luce e gas: «Sì, il nostro nuovo store Wind 3 è un centro nevralgico che risponde alle esigenze domestiche di tutti, fa chiarezza ovviamente su quelle che sono le bollette telefoniche e offre al cliente una consulenza completamente gratuita che permette di risparmiare per davvero».

A completamento dell’attività di marketing e di comunicazione anche una postazione di call center che partirà a breve: «I nostri collaboratori chiameranno una lista di clienti selezionati presentandosi con il nome del negozio e invitandoli ad usufruire di alcune promozioni appositamente pensate per loro – continua Lella Muraglia. Rispetto al call center tradizionale, che comunemente ci inopportuna con le telefonate a qualsiasi ora, noi ci presenteremo con il nostro nome; il cliente sarà invitato qui: un luogo fisico e non virtuale, dunque, e se dovesse avere delle problematiche potrà fare affidamento su un consulente a sua disposizione che risolverà e chiarirà qualsiasi questione».

Il nuovo store Wind 3 vi aspetta per farvi visionare tutto l’Hi-Tech in campo di telefonia, sia mobile che fissa, e per offrirvi concrete e valide opportunità sia per le aziende che per i privati.