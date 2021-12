Investimenti finanziari: tra i piccoli risparmiatori sempre più diffuso il trading online

In questi ultimi anni sempre più persone hanno deciso di avvicinarsi al mondo del trading online. La soglia dei sei milioni di account aperti presso i broker è stata superata già diversi mesi fa: anche se non è possibile stabilire con precisione quanti siano i trader in Italia, il loro numero è decisamente cresciuto ultimamente, e le restrizioni legate alla pandemia non sono di certo l'unico motivo di questo fenomeno.

Il miglioramento delle piattaforme di negoziazione, in particolare quelle utilizzabili da mobile, le maggiori informazioni e risorse didattiche reperibili in rete, i progressi fatti dai broker a livello tecnologico e di marketing sono fattori che hanno dato una forte spinta. Sono soprattutto i piccoli risparmiatori ad alimentare questa nuova ondata di passione per il trading online, che per loro rappresenta quell'accesso ai mercati che i tradizionali investimenti finanziari, per via delle procedure e dei costi elevati, non potevano garantire.

Perché i piccoli risparmiatori scelgono il trading online per i loro investimenti finanziari

Al giorno d'oggi non è necessario avere a disposizione grandi capitali e pagare commissioni esagerate per poter effettuare i propri investimenti. Sono proprio questi i maggiori ostacoli che impedivano ai piccoli risparmiatori di approdare sui mercati finanziari. Il trading online di fatto permette di superare queste barriere, visto che per iniziare non servono grosse somme di denaro e non si devono sostenere costi importanti.

Basta un dispositivo connesso ad internet per aprire un conto di trading presso un broker online ed avere così accesso ai mercati finanziari. Naturalmente per riuscire ad ottenere dei risultati da questa attività è necessario avere l'approccio gusto ed informarsi correttamente. Da questo punto di vista, un valido aiuto arriva da Diventaretrader.com, sito di trading online dove trovare informazioni dettagliate relative al mondo degli investimenti digitali. Vengono messi a disposizione guide e approfondimenti riguardanti le mille sfaccettature di questa attività. Vengono affrontati temi fondamentali come la scelta della piattaforma o il funzionamento dei diversi asset, dalle azioni alle materie prime, dal forex alle ormai famosissime criptovalute. Dopo aver acquisito le nozioni base, è possibile avvicinarsi con maggior sicurezza ai mercati finanziari ed iniziare ad operare in autonomia.

Il percorso di avvicinamento ai mercati finanziari grazie ai broker ed alle loro piattaforme

L'avvicinamento al trading online è un percorso composto da diverse tappe. Innanzitutto bisogna studiare: se non si hanno le giuste basi non si può andare molto lontano, anzi. Avere delle competenze adeguate accresce la fiducia e la consapevolezza, e questi sono aspetti fondamentali nel campo degli investimenti. Bisogna poi scegliere un intermediario affidabile e di qualità: per prima cosa bisogna assicurarsi che sia regolamentato, poi la scelta deve basarsi su aspetti più specifici, come i mercati a cui dà accesso, i costi, la qualità della piattaforma, il servizio di assistenza ed altro.

Scelto il broker, si può procedere con l'apertura dell'account: l'operazione è molto semplice e si completa in pochi minuti. Prima di effettuare il deposito, i migliori intermediari danno la possibilità di fare pratica sul conto demo, che consente di investire senza rischi perché si utilizza un capitale virtuale. È un passaggio fondamentale per aggiungere un'esperienza pratica alla fase di studio precedente. Quando si è pronti al grande passo si può fare il versamento e iniziare a fare le prime operazioni, ma sempre con la voglia di imparare e migliorarsi e senza mai perdere di vista gli aggiornamenti più importanti che possono avere effetti sui mercati.