Mercati finanziari: attenzione a variante omicron, inflazione e crisi Evergrande

L'incertezza è la grande protagonista sui mercati finanziari in questa parte finale del 2021. L'incognita più grande è rappresentata dalla variante omicron: il virus sembra essere più contagioso ma meno pericoloso, ma finché non ci saranno delle prove scientifiche (soprattutto per quanto riguarda l'efficacia del vaccino) i timori restano alti. L'altra variabile che sta condizionando l'operato degli investitori è sicuramente l'inflazione.

Fino a pochi giorni fa c'era maggiore convinzione sulla temporaneità della fiammata dei prezzi, ma ormai sembra chiaro che la situazione non tornerà alla normalità in tempi rapidi. La Fed potrebbe quindi decidere di accelerare il suo tapering (riduzione degli acquisti), mentre la BCE per ora è più attendista. Infine, si torna a parlare dello scandalo Evergrande: il colosso dello sviluppo immobiliare cinese ha affermato di non avere abbastanza soldi per ripagare i debiti, scatenando crolli importanti nelle borse asiatiche, ma non solo.

Come affrontare l'attuale situazione sui mercati finanziari

Tutte le situazioni che abbiamo descritto vanno a creare uno scenario molto particolare: questo però non significa che i mercati finanziari non offrano opportunità interessanti per chi ha deciso di investire. Grazie al trading online è possibile sfruttare a proprio vantaggio la grande volatilità che caratterizza questo periodo; per farlo, però, è necessario essere adeguatamente preparati, aggiornarsi di continuo e metterci tanto impegno.

Per fortuna la rete oggi offre molte più risorse di qualità che permettono ai trader di ogni livello di formarsi ed informarsi. Uno dei più importanti punti di riferimento per chi per chi è appassionato di investimenti digitali è Mercati24, portale specializzato dove trovare informazioni relative agli asset su cui puntare, al loro andamento e alle piattaforme di trading a cui affidarsi. Qui è possibile leggere guide e approfondimenti pensati per aiutare gli utenti ad avvicinarsi con consapevolezza al mondo delle negoziazioni digitali.

Variante omicron e inflazione alta: cosa sta succedendo e come comportarsi

Le prime notizie relative alla comparsa della variante omicron hanno avuto un effetto devastante sui mercati, per lo meno inizialmente; i listini però nei giorni successivi sono riusciti a reagire ed a recuperare, anche se la sempre più veloce diffusione della nuova mutazione tiene tutti in grande allarme. Il pericolo dell'inserimento di nuove restrizioni è sempre dietro l'angolo e la cosa spaventa di più se si considera che andrebbero a rovinare quello che dovrebbe essere il periodo più festoso dell'anno.

Il mercato criptovalutario è uno di quelli che ha subito di più il colpo, fortemente condizionato anche dalla possibile stretta che potrà essere messa in atto dalla Fed. Le scelte della Federal Reserve sono legate all'andamento dei dati relativi all'inflazione, che purtroppo continua a correre ad una velocità che non si vedeva da tantissimi anni. Le dichiarazioni del presidente Powell non lasciano molti dubbi: ha affermato che questa ondata inflazionistica non è temporanea, quindi gli interventi concreti non tarderanno ad arrivare.

Gli investitori più esperti sanno che quando l'inflazione è alta, i settori su cui spostare l'attenzione sono principalmente quelli delle materie prime, delle obbligazioni indicizzate, delle azioni delle società che possono “scaricare” il peso dell'inflazione sui clienti proponendo dei prezzi più alti e dell'immobiliare. E proprio un grande protagonista del mondo immobiliare in questi giorni torna a condizionare le borse: la crisi Evergrande si fa nuovamente sentire forte sui listini, ma in generale la Cina non sta attraversando un grande momento, con le difficoltà di Ali Baba e le nuove restrizioni riguardanti il comporto delle big tech.