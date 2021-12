Trading online: con il boom aumentano anche le truffe, ecco come investire in sicurezza

Il mondo del trading online è in grandissima espansione, tanto da aver raggiunto nell'ultimo biennio dei tassi di crescita davvero elevatissimi e contraddistinti da percentuali davvero da record. Tutto ciò ha generato una maggiore eco mediatica sul fenomeno del trading online e un numero sempre crescente di persone che decidono di provare questo sistema d'investimento. Tutto ciò ha però riacutizzato anche l'operato di diversi malintenzionati che purtroppo provano ad approfittarsi del momento per elaborare delle truffe.

Nelle ultime settimane diversi periodici italiani hanno raccontato infatti di episodi questo tipo, con truffe realizzate da falsi intermediari o da piattaforme non autorizzate. Per investire online in maniera davvero sicura è infatti importantissimo comprendere alcuni fattori fondamentali. Prima di scegliere un broker è importantissimo verificare le sue licenze, ovvero i certificati di adesione a organi di vigilanza e controllo internazionali.

Inoltre le truffe possono essere evitate completamente scegliendo un broker affermato e utilizzato da milioni di investitori in tutto il mondo. Per conoscere i nomi e le modalità di adesione a queste importanti piattaforme per il trading online è sufficiente leggere delle utili analisi di settore. Da questo punto di vista, un valido aiuto arriva da tradingonline.me, portale specializzato nel mondo degli investimenti digitali, dove trovare numerosi approfondimenti, tra cui una guida che illustra i migliori broker attualmente disponibili e i servizi che offrono all’utente.

Investire in sicurezza con un buon broker

I broker sicuri a cui affidarsi sono tutti in possesso della licenza internazionale Cysec e sono quindi obbligati ad operare una segregazione dei conti dei propri clienti, i cui fondi investiti vengono sempre tenuti separati dagli utili della piattaforma.

Si tratta di un livello di sicurezza equiparabile a quello delle banche che non può assolutamente essere replicato da piattaforme nuove, nate in modo improvviso e che spesso promettono guadagni facili per poi sparire nel nulla. Scegliere un broker certificato permette invece di beneficiare della massima sicurezza e di concentrare le proprie attenzioni soltanto sulla scelta dei titoli migliori da acquistare e rivendere al momento opportuno.

I migliori broker del settore presentano poi anche delle interessanti alternative in ambito di investimento, come ad esempio la possibilità di effettuare delle vendite allo scoperto, ovvero di realizzare dei profitti anche quando un titolo perde valore. Questo è solo un esempio che indica come una scelta adeguata di un broker permetta di ottenere molti vantaggi.

Vantaggi e caratteristiche di un buon broker

Scegliere un buon broker per fare trading online significa anche poter beneficiare di ottimi strumenti di gestione degli investimenti. Le migliori piattaforme per il trading online operano infatti ormai tutte in assenza di commissioni, come previsto dall'attuale andamento del settore. Inoltre presentano altri strumenti particolarmente utili, i quali possono però variare leggermente da una piattaforma all'altra. Alcuni aspetti utili per la scelta di un broker sono ad esempio:

• Ampiezza dei titoli in catalogo.

• Possibilità di fare copy trading.

• Deposito minimo richiesto.

• Grafica semplice e intuitiva.

• Modalità demo.

• Corsi gratuiti per gli iscritti.

• News e aggiornamenti.

Il Copy trading è una modalità d'investimento molto utile per i principianti e priva di rischio di truffa, purché venga gestita attraverso un broker di riferimento, come ad esempio eToro. Con questa modalità gli investitori possono decidere di replicare le operazioni effettuate da famosi investitori internazionali, conoscendone in anticipo il grado di rischio. Molto utile per i principianti è anche la possibilità di operare in modalità demo.

Questo aspetto permette di apprendere a fare trading online in maniera semplice, intuitiva e pratica. La modalità demo prevede infatti la possibilità di simulare degli investimenti, ovviamente con denaro virtuale, e di vedere i risultati che questi avrebbero prodotto nel tempo. In generale oggi il trading online è un settore in grandissima espansione perché offre ai traders la possibilità di investire con la massima sicurezza, purché venga però prestata attenzione nella scelta della piattaforma che dovrebbe essere sempre selezionata tra quelle dei broker di riferimento.