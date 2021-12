Bingo, Chess e Guess Who?. Tre giochi che accompagnano intere generazioni. Tre giochi da tavola conviviali, soprattutto quando le giornate si fanno più fredde, le feste si avvicinano e la voglia di stare insieme diventa piacevole necessità, ancor più dopo due anni di pandemia più stringente che ci ha costretti a limitazioni, incontri e auguri virtuali. Lo sa bene la Morgan School che quest’anno, nel pieno rispetto delle norme anti contagio, ha deciso di realizzare tre eventi dedicati a piccoli e grandi, nei giochi succitati. Un valido pretesto per raccogliere fondi da destinare alla ricerca.

«O è Natale tutti i giorni, o non è Natale mai. Prendo in prestito i versi di una famosa canzone per ricordare a tutti noi che non bisogna aspettare il mese di dicembre per fare i buoni. Nella nostra filosofia Morgan, il bene condiviso fa crescere la comunità. Tutti ci guadagnano, ed ecco che tante sono state le iniziative durante l’anno che ci hanno dato la possibilità di sostenere valide cause a scopo benefico: solo per citarne una, la distribuzione delle uova AIL a Pasqua ci ha permesso di raccogliere € 1800,00. A Natale però ci si predispone meglio alla generosità e quindi, soprattutto nel mese di dicembre, non ci facciamo cogliere impreparati: abbiamo realizzato domenica 5 e martedì 7 dicembre due interi pomeriggi di giochi che hanno visto tanta partecipazione e generosità. Ricordo che il sostegno all’ospedale "Meyer" di Firenze è un sostegno concreto alla ricerca affinché tanti piccoli bambini meno fortunati possano tornare presto a sorridere e i bambini del futuro possano trovare nella ricerca medica una soluzione ai brutti mali. Vi aspettiamo ora il 19 dicembre per giocare insieme a Bingo, Chess e Guess Who? e per sostenere le nostre piccole ma nobili cause sociali. Il “noi” funziona sempre!»

Originalità e solidarietà costituiscono dei fondamentali per la vision della Morgan School di Andria che quest’anno ha ideato il Guess Who?, un “indovina chi?” riadattato a volti noti nella scuola d’inglese che, siamo certi, diventerà un cult sulle tavole dei giorni di festa degli andriesi che vorranno cimentarsi con “requests” e tentare la fortuna, rigorosamente parlando la lingua inglese. Buone feste a tutti!