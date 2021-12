I regali nascita portafortuna più trendy

Quando nasce un bambino il desiderio più grande è che abbia una vita felice e fortunata. Ecco 7 idee regalo di nascita originali e benauguranti per celebrare questo lieto evento con gioia e augurare al piccolo tanta fortuna.

Il cucchiaino d’argento: un intramontabile classico

Regalo di nascita chic e raffinato, il cucchiaino d'argento è un accessorio utilissimo per le prime pappe, oltre a trasformarsi in un prezioso ricordo quando il bambino cresce. L'idea che porti fortuna sembra derivi dal detto molto diffuso nei paesi del nord Europa - born with a silver spoon in one’s mouth” - che letteralmente significa "nato con l'argento in bocca" ed è più o meno l'equivalente del nostro " nato con la camicia". Un'idea molto carina è personalizzare il cucchiaino con il nome del neonato o un simbolo divertente come un orsetto o una coccinella.

Lenzuolino con ricamo di spighe

Un'idea regalo di nascita per un neonato molto raffinata e al tempo stesso utile è il set lenzuolino impreziosito da ricami di spighe di grano. Fin dall'antichità simbolo di raccolti ricchi e abbondanza, la spiga rappresenta il successo e la ricchezza sia economica che di sentimenti. Utilissimi soprattutto nei primi mesi di vita del bebè quando si cambiano anche più volte al giorno, i set lenzuolino con ricamo di spiga sono il regalo perfetto per esprimere in modo elegante e discreto il tuo desiderio di augurare una vita fortunatissima al neoarrivato.

Braccialetto in corallo rosso

Se cerchi un dono prezioso che resti per sempre, un braccialetto in corallo rosso è il perfetto regalo portafortuna da regalare a un neonato. Da sempre simbolo positivo, il corallo rosso simboleggia l'origine e la vita ed è considerato un potente amuleto portafortuna. Oltre a essere ancora più elegante e raffinato, sembra che abbinato con l'oro moltiplichi i suoi effetti positivi e portafortuna.

Camicino portafortuna

Il camicino della fortuna è una tradizione tutta italiana, ancora oggi molto in voga. Si tratta di una camicetta di solito bianca, in cotone pregiato o seta, con la scritta “buona fortuna” ricamata sul petto. Viene fatta indossare al bimbo appena nato. Far personalizzare il camicino con il nome del piccolo è un'idea simpatica e sempre gradita.

L'alberello d'ulivo

Se sei alla ricerca di idee regalo nascita davvero originali ma dal forte valore simbolico, l'alberello d'ulivo è l'idea regalo giusta per te. Regalare una piccola pianta d’ulivo, infatti, augura al neonato solide radici, amore, fortuna familiare e sentimentale, rispetto e salute.

Bomboniera nascita

Una bomboniera nascita è un'ottima idea regalo per dare il benvenuto a un bambino e augurargli fortuna anche quando non si è molto in confidenza con i suoi genitori. In commercio ne esistono tantissimi tipi che vanno dal classico angioletto alla campanella o al medaglione capoculla per proteggere il bambino durante il sonno. Per enfatizzare l’augurio meglio scegliere un soggetto che si collegi facilmente all'idea di fortuna come la coccinella o il quadrifoglio.

Un diamante

Per celebrare l'arrivo di un bambino con un dono speciale, un diamante è il regalo perfetto per esprimere un grande gesto d'amore e sorprendere i genitori con un regalo che durerà per sempre.