Mercatini di Natale 2021: ecco quelli da non perdere

Il Natale si avvicina e con esso riaprono i battenti gli amatissimi mercatini di Natale: soltanto a nominarli si riesce già a pregustarne l'atmosfera avvolgente ed incantata, ma soprattutto i profumi e i sapori che pervadono l'aria! Ma quali sono i mercatini da non perdere per nulla al mondo, quelli in cui è meraviglioso perdersi, magari alla ricerca degli ultimi regali per Natale? Ecco una lista di quelli più suggestivi in assoluto!

Mercatini di Limatola (BN)

I mercatini di Limatola sono senza dubbio tra i più affascinanti di tutta la Campania, non fosse altro che per la location d'eccezione. "Cadeaux al Castello", infatti, si tiene all'interno del magnifico castello medievale di Limatola, in provincia di Benevento. Il maniero, che si innalza maestoso dalla valle del Volturno, a metà strada tra il massiccio del Taburno e i monti Tifatini, offre una scenografia mozzafiato. Tra figuranti in abiti medievali, spettacoli per bambini, stand che offrono prodotti d'artigianato, pietanze locali e chi più ne ha più ne metta, Cadeaux al Castello è senza dubbio un evento da non perdere!

Mercatini di Candelara (PU)

Candele a Candelara è un appuntamento che attira persone da tutta Italia. Protagoniste assolute dell'evento sono le candele che, insieme alla bellezza di Candelara, antico borgo medievale situato in provincia di Pesaro Urbino, la fanno da padrone. La tradizione vuole che due volte al giorno vengano spente tutte le luci elettriche e al loro posto vengano accese migliaia di candele di cera. Gli ospiti dell'evento non possono che apprezzare la magia di un luogo che sembra uscito da una fiaba. E non mancano gli spettacoli per bambini, lo street food, gli artisti di strada e i tanti stand presso cui acquistare gli ultimi regali per Natale.

Mercatini di Firenze

"Natale in Centro" è la manifestazione organizzata nelle piazze e nelle strade centrali di Firenze, che attira clienti ed espositori da tutta Europa. In piazza Santa Croce viene allestito un vero e proprio villaggio natalizio, impreziosito da migliaia di illuminazioni e decorazioni mozzafiato. Un magnifico percorso tra oggetti d'arte e addobbi natalizi, tentazioni gastronomiche e idee regalo. E per i bambini c'è la Casa di Babbo Natale, con tanto di ufficio postale per le letterine.

Mercatini di Verona

Piazza dei Signori e le vie adiacenti ospitano le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale di Verona, organizzati in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga. Sono oltre 100 gli espositori che propongono pezzi d'artigianato in legno, vetro e ceramica, idee regalo e specialità gastronomiche di ogni genere. Visitare i Mercatini di Verona vuol dire tuffarsi nella tradizione locale e godere di un'atmosfera unica, a pochi passi dal luogo in cui Giulietta e Romeo si promisero amore eterno.

Mercatini di Bolzano

In questa lista non potevano mancare i mercatini di Natale di Bolzano, che si svolgono fin dal 1990 e sono tra i più antichi d'Italia. Col passare del tempo e grazie alla straordinaria atmosfera che è possibile respirarvi, sono diventati famosi in tutta Europa, fino a competere con quelli bavaresi. Sono tantissimi i turisti che ogni anno affollano la centralissima piazza Walther, situata proprio di fianco al Duomo. Questi mercatini sono il tempio dell'artigianato e della gastronomia tirolese.

Mercatini di Trento

I mercatini di Trento ospitano quasi 100 casette in legno presso le quali acquistare artigianato locale, tipicità gastronomiche e oggetti di ogni genere. A rendere l'atmosfera ancora più incantevole contribuiscono il grande albero di Natale di Piazza Duomo, le luminarie e i tantissimi eventi, che trasformano Trento nella "Città del Natale" per antonomasia. La qualità dei prodotti è altissima e non mancano le specialità gastronomiche, tra cui gli immancabili canederli, la polenta, i formaggi e i brezel farciti.