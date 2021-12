Dai forma a ogni iniziativa pubblicitaria con StampaeStampe.it

È da quasi vent’anni che StampaeStampe.it mette a disposizione dei clienti italiani ed europei servizi e prodotti web-to-print. Ogni reparto dell’azienda, dalla produzione passando per il customer care, è formato da esperti del settore, che affiancano l’utente in ogni fase dell’acquisto. Spedizioni personalizzate, promozioni e pagamenti privi di rischi vanno a completare un’offerta in cui la qualità di stampa si coniuga con professionalità e competitività delle condizioni d’acquisto.

Il catalogo dello store annovera moltissimi articoli personalizzabili: dai supporti di piccolo formato (come pieghevoli, biglietti da visita, dépliant, cartelline, brochure o etichette per il vino) fino a striscioni, pannelli rigidi, stampa su forex, plexiglass, espositori per fiere e roll-up pubblicitari.

Non solo consulenze pre-stampa e prodotti finiti chiavi-in-mano, direttamente dal portale è possibile anche elaborare preventivi a costo zero. I materiali selezionati per gli articoli sono caratterizzati da eccellenti qualità di stampa e consentono di realizzare progetti di comunicazione sia per interni che per esterni.

I prezzi sono competitivi sull’intera proposta, a ciò si aggiungono promozioni vantaggiose (raccolte nella sezione “Promozioni e offerte”). Sono attive anche speciali offerte per il periodo natalizio.

Nella sezione “Blog” del portale si incontrano poi consigli, idee e spunti su come personalizzare il proprio progetto. Il servizio clienti, formato da un team di esperti del settore, risponde a domande e dubbi ed è sempre pronto a consigliare nella scelta più adatta. È fruibile via chat, telefono, e-mail e social network.

L’acquirente ha la possibilità di scegliere i tempi di spedizione per ricevere il suo ordine. La data di consegna più lontana garantisce il miglior prezzo. Le merci sono recapitate in tutta Italia da corrieri espressi nazionali.

Per quanto concerne i pagamenti, infine, le modalità selezionate sono all’insegna della totale sicurezza: carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico bancario, in contanti con ritiro della merce in sede o finanziamento in tre rate grazie a Scalapay.

