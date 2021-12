AranceBio.it: la bontà genuina di agrumi maturati sotto il sole di Sicilia, venduti dal produttore

Visitando AranceBio.com è semplice approfittare della qualità e del sapore unico di agrumi, frutta e verdura coltivati dall’Azienda Agricola Magnano, realtà siciliana prevalentemente a conduzione familiare presente nel settore agrumicolo da circa 60 anni. I prodotti non sono trattati e vengono garantite freschezza e genuinità. La raccolta avviene nel weekend a seconda degli ordini, così da assicurare la consegna in appena 48 ore, evitando inutili giacenze. Gli oltre 2.000 feedback verificati da eKomi sono la conferma dell’attenzione riservata ad ogni cliente.

Arance biologiche Tarocco, Arance Navel, Arance Lanelate, Arance Amare di Sicilia, Arance Vaniglia, Taclè, Clementine Nova, mandarini senza semi e Limone Femminello Siracusano sono solo alcune delle varietà coltivate. Biologiche, fresche e selezionate per assicurare qualità.

L’Azienda Agricola Magnano è controllata dall’ente di certificazione Bioagricert, che a seguito di controlli annuali, rilascia l’attestato di assoggettamento alle produzioni biologiche e successivamente la certificazione di prodotto.

Sullo store si può trovare anche una selezione di frutta fresca (esotica o secca), verdura, conserve e condimenti. Salse di pomodoro pronte e il tipico pesto siciliano permettono di avere a tavola, in ogni periodo dell’anno, la bontà che solo i prodotti della regione sanno garantire.

Gli agrumi sono coltivati nei fondi distribuiti nel Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa. Particolari condizioni micro climatiche, sbalzi termici tra il giorno e la notte e la vicinanza dell’Etna sono fattori che giocano un ruolo fondamentale.

La raccolta avviene nel weekend, a seconda degli ordini ricevuti durante la settimana. Selezione e confezionamento si verificano nel medesimo giorno della spedizione. Le consegne diventano gratuite per ordini il cui peso supera i 9 kg, o per importi di oltre 21,90 euro. Il cliente può approfittare anche di speciali sconti quantità.

Un puntuale servizio di assistenza è disponibile tutti giorni per risolvere eventuali dubbi e soddisfare le richieste degli utenti. È raggiungibile telefonicamente, online o via WhatsApp. Concludono l’esperienza d’acquisto su AranceBio.it modalità di pagamento all’insegna della sicurezza: carta di credito, PayPal, Amazon Pay, bonifico bancario o Satispay.

