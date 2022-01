Una nuova realtà nel settore della termoidraulica, la HydroProject S.r.l. si fa spazio nella città federiciana. Apre ad Andria, in via Catullo 46, lo store che si occupa di vendita e assistenza tecnica, a 360 gradi, puntando su venditori professionisti nel settore termoidraulico, in grado di fornire e proporre le migliori soluzioni per svariate esigenze.

L’azienda è un progetto di Vincenzo Campanile (titolare della ormai affermata azienda Aeffe Home Design, rinomata nella fornitura di prodotti quali: pavimenti, rivestimenti, ceramiche, arredo bagno, etc.; con una rete commerciale ben consolidata su tutta la sesta provincia pugliese) e Lorenzo Sinisi (geometra con un’esperienza nel settore).

Un team giovane e dinamico e la certezza nei tempi di consegna del materiale acquistato (max 2 ore) sono per la HydroProject S.r.l. punti di forza di inestimabile valore.

Più di 50 anni di esperienza del gruppo Aeffe Home Design, sono l’ulteriore punto di forza a garanzia della competenza e della serietà messa in campo in questa nuova sfida commerciale.

«Il nostro obiettivo – commenta Vincenzo Campanile - è quello di fornire prodotti dei migliori marchi supportati da un servizio altamente qualificato grazie a professionisti che vantano un’esperienza decennale. Professionalità, innovazione, trasparenza, efficienza, cultura aziendale, sono i nostri baluardi su cui “edifichiamo” le nostre progettualità. Sottolinea Lorenzo Sinisi - Siamo certi che il nostro stile nell’offerta dei prodotti e servizi sia un punto fermo per privati e professionisti del settore a cui garantiamo soluzioni certe e personalizzate».

Tra i servizi offerti dalla HydroProject S.r.l. troviamo la progettazione di impianti;il team di architetti e interior design; la consulenza su pratiche amministrative;la vasta gamma di marchi e top brand; gli eventi formativi; i partner d’eccellenza e, come già ampiamente ribadito, il personale qualificato nella vendita e nell’assistenza post-vendita.

«Vision del progetto aziendale è quella di diventare un punto di riferimento sul territorio sia per privati che per professionisti e imprese.La Mission della HydroProject è il nostro modo di fare: chiaro e trasparente, a vantaggio di tutti. Bellezza nella cura dei dettagli e affidabilità non sono da meno, anzi!

Siamo entusiasti e carichi per affrontare il nuovo anno con questo nuovo inizio che – concludono Vincenzo e Lorenzo – auspichiamo possa portare a tutti gioia e serenità e, tante belle soddisfazioni umane e professionali! Buon 2022 a tutti».