“Comunicare alla Gdo” l’evento di Retis Italia e Gdo News rivolto alle aziende

Come comunicare un brand alla Gdo? Quali strategie adottare per promuovere un’attività su larga scala? Come trovare un’identità commerciale? A queste e altre domande risponderanno Massimo Leone responsabile di Retis Italia e Paolo Meneghini di Gdo News durante l’evento online di venerdì 11 marzo patrocinato da Aic, rivolto sia alle aziende produttrici di beni e servizi interessate a vendere alla grande distribuzione organizzata (Gdo) sia a quelle che già operano nel settore e intendono migliorare la comunicazione e la promozione delle loro attività.

Retis Italia opera da vent’anni come agenzia commerciale, specializzandosi negli ultimi cinque nel settore marketing e comunicazione per farsi trampolino di lancio delle aziende che vogliono entrare nel business della Gdo. L’esperienza nel settore vendite ha permesso a Retis Italia di evolversi, creando una fitta rete di agenti in tutta Italia che permette ai suoi clienti di avere una presenza determinante nelle più importanti piazze commerciali del territorio nazionale.

Inserendo i brand in scenari di business diversificati, gli agenti di Retis Italia incontrano giornalmente i buyers delle più importanti catene di distribuzione: supermercati, ipermercati, drug-store con cui sviluppano un percorso di promozione delle aziende, dalla loro presentazione fino alla chiusura delle trattative.

«Abbiamo una partnership con Gdo News – spiega Massimo Leone di Retis Italia – portale di riferimento per i buyer della grande distribuzione. Durante l’evento online dell’11 marzo, sarà proprio Paolo Meneghini, commerciale di Gdo News, ad illustrare gli strumenti per la promozione delle aziende: dai redazionali alle interviste, dai banner agli eventi online, passando per il mondo delle grandi fiere come il “Cibus” di Parma. Tutte operazioni di marketing e comunicazione finalizzate alla promozione aziendale che verranno esposte nell’incontro di venerdì prossimo. Inoltre, ci sarà uno spazio dedicato alle domande di quanti vorranno scoprire il “nostro metodo” che coniuga una precisa idea di comunicazione “B2B” (tra le aziende) – mediante il web e i social – e la partnership da tempo consolidata con Gdo News.

Noi di Retis Italia siamo fieri della collaborazione con il portale Gdo News, non ne esistono altre simili in questo ambito. Le industrie grazie a questo rapporto esclusivo con Gdo News trovano in noi un unico interlocutore con cui interfacciarsi per la realizzazione del piano e delle strategie di marketing e comunicazione, compresa la reportistica dettagliata delle azioni svolte ed eventualmente delle correzioni da compiere in corso d’opera con dati precisi sulle campagne promozionali effettuate. Siamo di supporto a Gdo News proprio nella creazione e promozione dei contenuti di quelle aziende che cercano un ampliamento del business e del loro brand.

Si tratta di una partnership che funziona molto bene e che ad oggi è più che vitale. Brand che partono da una minima notorietà o sono pressocché sconosciuti, attraverso la nostra attività, riescono a presentarsi alle grandi catene distributive e ai loro buyers prima ancora che i nostri agenti li promuovano sul territorio. Ciò accade proprio grazie alla visibilità ottenuta mediante Gdo News e costituisce un grande supporto alla rete vendita tradizionale, fisicamente presente in loco. Circa il 70% delle aziende che comunicano verso la Gdo tramite Gdo News, conferma la presenza dopo la prima esperienza. È il caso di Fileni, Ferrarini, Auricchio, Consorzio Parmigiano Reggiano, Mil Mil, Dolci Preziosi, Riso Gallo, Riso Scotti, Mondelez, Clean Sad, Caseificio Principe. Tutte realtà che hanno avuto modo di avvalersi di molteplici canali di promozione per l’accrescimento del loro giro d’affari»

L’evento online di venerdì 11 marzo è gratuito, inizierà alle 17.00 e già promette una larga adesione da parte delle aziende interessate. Per partecipare clicca qui

