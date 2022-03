Grande novità sul territorio giunge nel panorama dell’arredamento e del design con l’apertura ufficiale, ad Andria, dello store Stosa, in viale Trentino 59, che si va ad aggiungere agli altri due store che portano la firma autorevole “Arredamenti Di Canio”.

Già point Stosa, oggi Di Canio si “allarga” e diventa un vero e proprio store concepito per accogliere cucine esclusive e innovative. Dalla progettazione, alla realizzazione degli spazi interni con tanto di render pensati per sorprendere e dare concretezza all’idea di casa che si vuole realizzare.

Ecco che Di Canio Arredamenti fa bingo diventando esclusivista Stosa cucine e living. Un’azienda che lavora perseguendo un’unica vision: migliorare la vita delle persone attraverso cucine e prodotti di altissima qualità che si distinguono per design, innovazione e attenzione per i dettagli che vengono progettati e concepiti nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Prodotti altamente funzionali, innovativi, di design e che guardano all’ambiente come ad una possibilità per interpretare al meglio gli spazi più funzionali dell’abitazione.

L’intera linea Stosa pone al centro le persone e il rapporto che le stesse hanno con lo spazio domestico più abitato qual è la cucina. Ed ecco che ogni esigenza compositiva, estetica e funzionale diventa un desiderio realizzabile.

Funzionalità, praticità ed ergonomia non sono parole astratte ma un vero e proprio mantra da perseguire per raggiungere la perfezione.

Moderna o classica, la cucina Stosa propone soluzioni funzionali, versatili ed estremamente componibili grazie alle infinite soluzioni progettuali e formali in grado di esaudire richieste di budget, dimensioni, stile, materiali e durata. La scelta di una cucina componibile si combina infatti anche con l’esigenza di circondarsi di elementi d’arredo sicuri per tutta la famiglia in una composizione robusta, pratica, duratura. I migliori materiali in cucina: legno, sottoposto a varie lavorazioni, ma anche acciaio e vetro sino al top laminato, al quarzo, all’acciaio, alla pietra naturale e altro ancora, sono l’espressione delle infinite possibilità che Stosa può offrire.

Il concept-store Stosa va dunque ad aggiungersi agli altri store di Ezio Di Canio, uno dei massimi esperti di design e arredo casa, riferimento indiscusso per quanto concerne l’innovazione e la funzionalità, il lusso e la contemporaneità, sia nella città federiciana che nella città della Disfida con il suo show-room “Di Canio Arredamenti” in via Regina Margherita 261 a Barletta. Stosa si aggiunge ad altri brand del design tra cui l’esclusivo Arrital e poi Cattelan Italia, San Giacomo, Pianca, Nicoline salotti, Wall & Déco. Ezio, sua sorella Dina e tutto lo staff di consulenti e arredatori sono una bella squadra al servizio della collettività. Unico e grande loro punto di forza resta quell’idea di concept store “Di Canio Arredamenti” quale “laboratorio” in grado di personalizzare l’habitat della propria casa. Che sia zona giorno, zona notte, stanze per bambini, cucine e bagni la soluzione è a portata “Di Canio”.

Se fino a ieri Di Canio Arredamenti era una grande realtà sul territorio per la concezione di spazi per la casa, oggi si rafforza e diventa un punto fermo al servizio di quanti vogliono abitare gli spazi che vivono senza rinunciare al confort, al design e alla piacevolezza, nelle sue mille accezioni, che solo una casa di classe sa donare.