Alessandra Di Chio in lista per il rinnovo delle cariche del CdA della BCC Canosa-Loconia

Il Consiglio di Amministrazione della BCC Canosa-Loconia, riunitosi il 23 febbraio scorso, ha deliberato all’unanimità la presentazione della lista relativa al rinnovo cariche sociali che, oltre alla riconferma del presidente dott. Antonio Sabatino, vede l’ingresso della consigliera dott. ssa Alessandra di Chio per il territorio di Andria.

Questa scelta nasce dalla voglia di inseguire le esigenze dettate dalla recente normativa in materia di requisiti degli esponenti, introducendo figure giovani e dotate di adeguate qualità professionalità, utili all’importante attività di rilancio, già in essere da parte della BCC Canosa-Loconia, e dalla volontà di innalzare la quota di genere.

«Sono onorata ed orgogliosa di esser stata nominata all’interno della lista per il rinnovo del CdA della BCC,- commenta la dott.ssa Alessandra Di Chio – la ritengo una nuova ed entusiasmante esperienza. Desidero porgere le mie congratulazioni al Presidente, il dott. Antonio Sabatino, per la riconferma alla guida del Consiglio di Amministrazione della BCC Canosa-Loconia. A lui, il ringraziamento doveroso per aver creduto in me e nelle mie capacità professionali. Certa di operare per il bene delle comunità, mi confortata la guida di persone competenti e professionali a cui potrò dare il mio apporto umano e professionale qualora dovessi essere eletta».

E sugli scenari futuri, la dott.ssa Di Chio prosegue: «La sfida che ci attende, stante l’attuale situazione geopolitica ed economica, sembra caratterizzata da percorsi impegnativi, ma il clima di fiducia e di collaborazione che vige all’interno della Cooperativa mi sprona a collaborare allo sviluppo di scenari incoraggianti. La precisione e la gestione trasparente, sono da sempre punto di forza che caratterizza la BCC e da qui bisogna partire, più determinati che mai. Dal mio canto assicurerò dedizione al mandato unitamente al proficuo impegno nel proseguire il lavoro di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli attori della Banca di comunità promuovendone, in primis, il benessere economico e sociale».