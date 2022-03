Dal giardinaggio al DIY: Masterfer.it, spedizioni in 24/48 ore

Masterfer.it (www.masterfer.it) rende subito accessibile una proposta di oltre 30mila prodotti, che forniscono una risposta tangibile alle richieste relative al mondo del giardinaggio, bricolage, antinfortunistica, imballaggio e ferramenta in genere. L’assistenza riguarda la selezione degli articoli ma anche le fasi post-vendita, mentre le spedizioni si realizzano in 24/48 ore abbinate a pagamenti sicuri, con protezione SSL.

Scorrendo fra gli scaffali digitali del portale si incontrano tantissime alternative, ad esempio banchi da lavoro, armadi in plastica, casette in legno, betoniere, batterie per utensili, lame a nastro per metalli, trapani a colonna. Ma anche carrelli da trasporto, generatori di aria calda, spine, prese e prolunghe o saldatrici a filo, solo per citare qualche riferimento.

In caso di dubbi in fase di selezione del prodotto, per richiedere consulenze o per supporto anche nella fase post-vendita, l’acquirente può contattare il team dell’assistenza, raggiungibile via telefono, WhatsApp o e-mail. In più, la sezione FAQ offre una risposta immediata ai quesiti più frequenti.

L’e-shop presenta un’interfaccia molto semplice ed intuitiva da utilizzare. È articolato, infatti, in decine di categorie, fra cui: macchine lavorazione legno, macchine lavorazione metallo, aria compressa, attrezzature garage e officina, saldatura o ancora prodotti chimici.

Masterfer.it ha selezionato per la sua offerta i marchi che hanno riscosso il miglior apprezzamento sul mercato, per esempio Deca, Femi, Diadora, Stanley, Pattex, Milwaukee, Honda, Optimum, Holzkraft e Sparco.

Le transazioni sono protette da qualunque rischio e avvengono con carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno. Quanto alle spedizioni, si verificano nel giro di 24/48 ore e sono gratuite per importi superiori a 300 euro.