Carte di credito: cosa sono e perché dovresti utilizzarle

Introduzione

Le carte di credito rientrano nell’ampio spettro di strumenti elettronici che permettono di acquistare beni o servizi tramite pagamenti digitali.

Nel 2021, complice anche la pandemia che ha ridotto i contatti fisici favorendo le interazioni online, in Italia è aumentato il ricorso ai pagamenti digitali a scapito dei contanti.

Come conferma uno studio condotto dalla European House – Ambrosetti, nel 2021 il 47% degli italiani ha ridotto i pagamenti in contanti, mentre è cresciuto del 32% l’uso della carta di debito, del 31% quello della carta prepagata e del 27% l’utilizzo della carta di credito. Infine, il 25% degli italiani ha aumentato il ricorso ai pagamenti online e il 24% quello dei pagamenti via smartphone.

Sono diversi i vantaggi relativi all’utilizzo delle carte di credito, ma prima di annunciarveli tutti, è bene spiegare la differenza tra la carta di credito e gli altri strumenti elettronici di pagamento.

Carte di credito, carte di debito e prepagate: quali differenze?

Concetti come carta di credito o carta di debito sono utilizzati e ripetuti quasi quotidianamente. Non sempre però è semplice distinguere le differenze tra quelli che rimangono degli strumenti elettronici separati e diversi tra loro.

Di seguito la differenza tra le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate:

● Carte di credito: permettono di effettuare acquisti anche quando non è presente denaro del conto corrente poiché la spesa viene addebitata sul conto in un momento successivo, generalmente entro 30 giorni dal pagamento

● Carta di debito: collegata al conto corrente, permette di fare acquisti presso gli esercenti che hanno il POS e di ritirare i contanti agli ATM tramite prelievo

● Carte prepagate: ricaricabili come le carte SIM, le carte prepagate hanno un Iban associato e sono collegate a un circuito di pagamento ma non a un conto corrente. Permettono di fare acquisti ma anche di ricevere bonifici o l’accredito dello stipendio

Andando più nello specifico, la differenza principale tra una carta di credito e una carta di debito sta nel fatto che quest’ultima è strettamente collegata al conto corrente. Cosa vuol dire? Se sul conto corrente ci sono fondi allora i pagamenti vengono effettuati e le transazioni eseguite, altrimenti non sarà possibile finalizzare i pagamenti.

Carte di credito: perché utilizzarle?

Passiamo adesso al perché è conveniente per i consumatori ricorrere all’utilizzo di una carta di credito.

La maggior convenienza di una carta di credito è riscontrabile nella possibilità, come precedentemente accennato, di effettuare delle transazioni anche se in quel momento non si ha disponibilità dell’importo sul conto.

Inoltre, l’utilizzo delle carte di credito consente anche un elevato grado di libertà in termini di movimento. La carta di credito è infatti accettata praticamente in tutto il mondo anche se è bene sincerarsi sempre del fatto che il circuito del quale fa parte la carta sia effettivamente presente nel paese di destinazione.

In aggiunta, gli utenti possono trovare convenienti i numerosi servizi che vengono offerti dalle banche attraverso l’attivazione di una carta di credito. Connesse con le carte, infatti, ci sono di solito raccolte punti, reward e sconti con i partner. Qualche esempio: assicurazioni per i viaggi o contro gli infortuni, oppure raccolte punti finalizzate all’acquisto di biglietti aerei o ferroviari.

Come ottenere, dunque, una carta di credito? Il soggetto che intende richiedere una carta di credito deve fare richiesta alla banca e deve essere titolare di un conto corrente presso la stessa banca emittente. La banca può richiedere un minimo di giacenza media sul conto corrente per poter accordare la linea di credito.

Conclusione

Siamo arrivati al termine del nostro articolo sulle carte di credito.

Abbiamo visto come le carte di credito rappresentano uno strumento elettronico che garantisce velocità nei pagamenti nonché l’accesso a tutta una serie di vantaggi in capo al consumatore, dai pagamenti rateizzati ai servizi bancari connessi, dai pagamenti internazionali fino alla sicurezza nelle transazioni. Le migliori carte di credito, infatti, sono rilasciate da quelle banche e circuiti di pagamento che si avvalgono dei più avanzati protocolli di sicurezza e prevedono la tutela dell’utente in caso di utilizzi illeciti della carta.