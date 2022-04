Mercati finanziari: occhi puntati sullo spettro dell'inflazione

L'inflazione è uno dei temi più discussi negli ultimi mesi: la fiammata dei prezzi è un fenomeno che ha coinvolto un po' tutto il mondo. In Italia abbiamo già raggiunto il +5,7% su base annua; negli Stati Uniti i prezzi al consumo salgono a ritmi che non si vedevano da più di quarant'anni (l'ultimo dato era un +7,5%); in Gran Bretagna il tasso di inflazione ha scavalcato un record che durava da più di trent'anni con un +6,2%. E la situazione non pare destinata a migliorare nel breve periodo.

Naturalmente tutto questo, insieme ai timori ed alle paure dovuto al conflitto in Ucraina ed alla presenza del coronavirus, porta a delle conseguenze pesanti anche sui mercati finanziari. Molti investitori hanno già iniziato a rivedere le loro posizioni, magari aumentando la quota del loro portafoglio che viene riservata ad asset rifugio. In questo scenario, può essere utile consultare la guida su come investire con l'inflazione realizzata dagli esperti di Borsamercato.com, portale di riferimento per i traders alle prime armi e per i professionisti che vogliono restare sempre aggiornati sull’andamento dei mercati.

La situazione attuale: cosa ha portato all'aumento dei prezzi?

Durante i periodi più bui della pandemia le banche centrali hanno deciso di intervenire a sostegno delle imprese e delle famiglie mettendo in circolazione una maggiore quantità di denaro. Una mossa necessaria, ma dettata dall'emergenza: con il passare del tempo è venuta a galla la sua conseguenza logica, ovvero l'aumento dei prezzi. La crisi delle forniture (soprattutto a livello energetico) e lo scoppio della guerra nell'est dell'Europa di certo non ha aiutato a migliorare la situazione.

Ovviamente le banche centrali non sono rimaste con le mani in mano: la BCE ha deciso di accelerare il suo piano di riduzione del Quantitative Easing, mentre la Fed ha già annunciato una serie di tagli del tasso di interesse. La continua condizione di emergenza, però, non dà certezze ed i prezzi continuano a salire. L'inflazione ha degli effetti pratici molto evidenti: di fatto, i soldi che abbiamo nelle nostre tasche valgono meno!

I beni rifugio per mettere il proprio capitale al riparo

Chi investe sui mercati finanziari deve quindi trovare delle situazioni che permettano di mettere al sicuro il proprio capitale, oppure può cercare di sfruttare la fiammata dei prezzi a suo vantaggio. Chi sceglie di puntare sulla sicurezza solitamente guarda ai beni rifugio. Per quanto ritenuti un investimento sicuro, è meglio evitare i titoli di Stato: se l'inflazione dovesse continuare a salire (e sarà così ancora per un po'), il valore dei bond è destinato a diminuire.

Decisamente meglio puntare sull'oro: non a caso il biondo metallo viene definito il bene rifugio per eccellenza, visto che è in grado di mantenere il valore più o meno stabile nel corso del tempo. Inoltre, l'oro dà due diverse opzioni di investimento: si può acquistare dell'oro fisico , ma è un'operazione che comporta delle difficoltà a livello di conservazione dei lingotti o delle monete, oppure si può investire sull'oro finanziario tramite strumenti come i CFD.

Investimenti per sfruttare l'inflazione sui mercati finanziari

Il mercato immobiliare torna sempre di moda quando il mondo finanziario è in subbuglio: ma esiste davvero la “certezza del mattone”? Gli esperti consigliano di investire nell'immobiliare, ma non con l'acquisto di case ed edifici, visto che i loro prezzi sono già aumentati. Una soluzione più interessante è rappresentata dai REITs, dei particolari fondi quotati in borsa che permettono di investire in modo indiretto sull'immobiliare beneficiando di diversi vantaggi.

Un discorso a parte va fatto per gli investimenti sul mercato azionario. Le società (anche quelle quotate) possono ottenere dei benefici dall'inflazione: i prezzi dei loro prodotti aumentano, mentre gli stipendi dei loro dipendenti salgono molto più lentamente. Le imprese solide come Apple, Google, Amazon, Eni ed altre rappresentano quindi una buona soluzione per investimenti anche di lungo periodo. Da tenere in considerazione anche gli ETF sugli indici, mentre per sfruttare la volatilità del momento si può fare trading con i CFD.