Mondo crypto: facciamo il punto sulle criptovalute emergenti più interessanti del 2022

Le criptovalute continuano ad essere l'asset più chiacchierato. Fin dalla loro nascita si sono trovate in una sorta di limbo, senza particolari divieti, ma anche senza particolari regolamentazioni. Questa situazione, che sembra destinata a cambiare presto, visti i provvedimenti che i vari governi sembrano pronti ad adottare, non ha impedito al mondo crypto di crescere nel corso del tempo fino a diventare un protagonista importante della finanza.

Nella maggior parte dei casi quando si parla di criptovalute viene subito in mente il Bitcoin: effettivamente si tratta della moneta digitale più importante, quella con la capitalizzazione più alta, quella capace di guidare l'intero comparto. Ma dietro il Bitcoin ci sono tantissime altre cryptocurrency: alcune sono sul mercato da tanto tempo, altre invece sono nate da poco e sono pronte per spiccare il volo. Ed è proprio su di loro che vale la pena investire: cerchiamo di capire quali sono le criptovalute emergenti dal maggiore potenziale in questo 2022.

La composizione attuale del mondo crypto

Il mondo crypto è composto da migliaia di progetti ed ogni giorno si arricchisce di nuovi token. I pezzi grossi come il Bitcoin e l'Ethereum non hanno bisogno di grandi presentazioni e la loro quotazione attuale è già abbastanza alta per essere fuori dalla portata degli investitori che hanno a loro disposizione un budget limitato. A questo proposito, è bene guardare ai nuovi crypto token che si stanno facendo strada all’interno dei mercati criptovalutari. Non è un'operazione facile, perché nello sconfinato elenco delle monete digitali presenti attualmente online ci sono sia progetti interessanti che progetti destinati a non avere un grande futuro.

A tal riguardo, per conoscere i crypto asset da monitorare con attenzione nel corso del tempo, può essere utile consultare la guida alle criptovalute emergenti 2022 realizzata dagli esperti del portale Abcfinanze.com, in cui vengono presentati i token potenzialmente più redditizi.

Le criptovalute emergenti da seguire nel 2022

Una delle criptovalute a cui prestare attenzione è VeChain, soluzione già adottata da tante compagnie importanti per la gestione di applicazioni decentrate, per poi passare a Cardano, già protagonista di un interessante exploit l'anno scorso, e a UniSwap, che già oggi vanta una buona capitalizzazione.

L'elenco continua con i nomi di Chainlink, Monero, Polygon, EOS, IOTA, BitTorrent, Ethereum Classic, Basic Attention Token, Binance Coin, Stellar Lumens e Polkadot. La lista è composta dalle criptovalute che sembrano mature per fare il salto di qualità nel 2022, ma se si vogliono prendere in considerazione solo i progetti appena nati, i nomi da monitorare con attenzione sono quelli di NEO, Bitcoin Cash, Maker, Tron, Algorean, OmiseGO, Cosmos, Shiba Inu, Dogecoin e Internet Computer.

Le migliori piattaforme per investire sul mercato criptovalutario

Chi sceglie di investire sulle criptovalute emergenti ha a disposizione due tipologie di piattaforme. Da una parte ci sono gli exchange, che sono gli intermediari che permettono di acquistare le monete digitali scambiandole con valuta corrente; dall'altra parte ci sono i broker di trading onine, che non consentono di acquistare le criptovalute, ma permettono di negoziare i CFD, strumenti finanziari derivati che replicano le quotazioni dell'asset sottostante.

L'acquisto è un'opzione che di solito viene presa inconsiderazione per operazioni di lungo periodo: si compra la moneta e si detiene fino a quando il suo prezzo sarà abbastanza alto da poterla vendere generando una plusvalenza. Le migliori piattaforme di exchange sono quelle di Binance e Coinbase. Il trading, che permette di sfruttare tutti i movimenti di prezzo, si sposa meglio con operazioni di breve e brevissimo periodo: eToro (che tra l'altro svolge anche la funzione di exchange) è il miglior broker regolamentato attivo oggi in Italia.