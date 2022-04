Decò Multicedi continua a investire in Puglia. Già presente in 8 regioni con oltre 400 punti vendita, ha inaugurato ieri, ad Andria, in via Barletta 113, il nuovo punto vendita di vicinato ad Andria. Alla cerimonia di inaugurazione abbiamo intervistato Graziano Apruzzese, proprietario del nuovo punto vendita e Michele Leone, responsabile sviluppo Puglia, Multicedi srl.

L'apertura (la seconda in provincia dopo quella di Barletta dello scorso novembre) s'inserisce negli ambiziosi piani di sviluppo dell'azienda con sede a Pastorano (CE), nei quali la BAT assume un ruolo molto importante.

La ricetta è quella già rodata in tutto il centro-sud. Anche ad Andria Decò porta un format di punto vendita curato nel dettaglio, nel quale si sviluppa un assortimento di circa 8000 referenze, ispirato a due concetti chiave: la freschezza dei reparti assistiti, con un occhio attento alle bontà territoriali che negli ambienti del supermercato sono ampiamente valorizzate. Decò è altresì un servizio familiare, pensato per essere vicino alle esigenze di tutti. Sono 15 i dipendenti al servizio dei consumatori (una decina sono i collaboratori storici del supermercato che esiste dal lontano 1996) e sono previsti altri innesti per il futuro per un servizio sempre più impeccabile ed inimitabile.

Nei vari reparti del supermercato che si sviluppa su di un’area di 500 metri quadri, troviamo prodotti genuini e vincenti che coniugano la ricerca della qualità a un prezzo assolutamente competitivo e sempre basso, per un risparmio quotidiano che supera le logiche del volantino. Alle linee Decò, si abbina poi l'offerta di “Gastronauta”, un prodotto neonato e pensato per i clienti che amano esplorare in modo eclettico i territori del gusto nazionale e non solo. Tante le novità future: audaci e invitanti e sempre dalla parte dei consumatori finali!