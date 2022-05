Dl Carburanti: taglio accise e su metano giù anche Iva fino all'8 luglio

C’è il via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce misure urgenti in tema di accise e IVA sui carburanti.

In considerazione del “perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022″, le aliquote di accisa sono state nuovamente stabilite nelle seguenti misure:

-benzina: 478,40 euro per mille litri;

-oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

-gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

-gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, sempre fino all’8 luglio, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

«Il caro benzina – commenta l’imprenditore Saverio Fucci, Fucci Fuel - non può essere a carico delle famiglie e delle imprese. Bene ha fatto il Consiglio dei Ministri con il provvedimento che estende a luglio gli interventi contro gli aumenti. Dal canto nostro, continueremo nella politica di prezzi contenuti per rispondere al meglio alle esigenze di tutti, consapevoli che ognuno deve fare la sua parte in un momento storico difficile, ma non per questo impossibile da superare».