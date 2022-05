Pannelli Led: cosa sono, dove sono più indicati e quali prestazioni offrono

I pannelli led sono strutture illuminanti nelle quali sono inserite diverse lampade Led, in grado di offrire un elevato potere luminoso con consumi limitati, ed hanno in gran parte sostituito, negli ultimi anni, i tradizionali tubi fluorescenti. La particolarità dei pannelli Led è quella di poter essere installati facilmente nei controsoffitti a pannelli, poiché vengono inseriti appunto in sostituzione di alcuni pannelli, creando un effetto estetico molto piacevole.

Esistono tuttavia tantissimi modelli di pannelli led, ideali in qualsiasi contesto e adatti ad ogni ambiente e situazione, sia per l’aspetto estetico che tecnico, da installare sia direttamente nel controsoffitto, sia con sistema a sospensione.

Perché scegliere i pannelli Led

Come abbiamo detto, i pannelli Led rappresentano un sistema di illuminazione che si addice essenzialmente agli ambienti di dimensioni molto grandi, in quanto può facilmente sostituire qualsiasi altro tipo di elemento illuminante. Possono essere installati sia ad incasso, in un soffitto a pannelli, sia utilizzando gli appositi accessori per montarli a sospensione, quest’ultima soluzione si addice in particolare per quegli edifici nei quali non è possibile realizzare un controsoffitto a pannelli.

La possibilità di scegliere tra diverse dimensioni, dalla misura standard di cm 60 x 60, ideale per il montaggio ad incasso, alle versioni più grandi o di forma rettangolare, permette di soddisfare qualsiasi esigenza e preferenza. Per la loro natura, sia tecnologica che estetica, i pannelli Led si addicono soprattutto ad uffici e ambienti pubblici, quali possono essere uffici, aule scolastiche, biblioteche, supermercati, ospedali e così via.

La principale caratteristica delle luci Led a pannello è quella di creare un’illuminazione uniforme, riducendo al minimo le zone in ombra ma, al contempo, non troppo abbagliante e priva di vibrazioni e sfarfallii. Inoltre, un altro vantaggio noto e apprezzato per le luci Led, è quello della lunga durata nel tempo e del basso consumo energetico, e, di conseguenza, della possibilità di risparmiare.

In sostanza, i pannelli Led sono esteticamente semplici ma eleganti, si adattano soprattutto a grandi ambienti, dove è necessario disporre di una luce che non infastidisca il lavoro o lo studio. Le lampade Led garantiscono una vita molto lunga, riducendo i costi di manutenzione e di sostituzione, inoltre, a differenza del neon, non contengono gas o altre sostanze dannose per l’ambiente e per le persone, e possono essere riciclate facilmente.

La possibilità di scegliere tra diverse modalità di installazione, a incasso, direttamente al soffitto o a sospensione, permette di valorizzare l’ambiente di riferimento con il sistema illuminante ideale.

Una luce particolarmente adatta ai luoghi di lavoro

La luce Led si addice particolarmente agli uffici e ai laboratori, compresi gli ambienti in cui si eseguono lavori di alta precisione, in quanto garantisce un’illuminazione omogenea e modulabile, anche negli ambienti di grandi dimensioni.

È possibile installare lampade Led a luce più calda, che crea un’atmosfera più intima e delicata, oppure a luce fredda, ideale per illuminare tutto l’ambiente senza perdere i dettagli. Il risultato è in ogni caso un ambiente perfettamente rischiarato e accogliente, che favorisce indubbiamente la concentrazione, lo studio e il lavoro.

Molti pannelli possono inoltre essere regolati e gestiti secondo le esigenze specifiche, impostando anche il sistema di accensione e spegnimento ad orari determinati. Il numero e la distanza di pannelli da installare in un ambiente varia in base alle dimensioni e alle necessità in fatto di luce, per creare una scenografia più suggestiva è possibile anche integrare ai pannelli Led alcuni faretti, posizionati magari lungo le pareti.

Per quanto i pannelli Led siano molto indicati negli uffici e negli ambienti professionali, offrono comunque ottime prestazioni anche in un ambiente abitativo, ottenendo un’illuminazione piuttosto intensa ma mai fastidiosa, in merito alla possibilità di scegliere tra elementi illuminanti dal design differente.