Vuoi scoprire qual è il tuo punteggio in graduatoria GPS? Ecco il tool per calcolarlo

Le graduatorie GPS hanno riaperto i battenti. Attualmente, gli aspiranti docenti hanno tempo fino al 31 maggio per compilare la domanda di inserimento, oppure aggiornare il proprio posizionamento.

Oltre alle problematiche più comuni, che riguardano proprio la compilazione della domanda su Istanze Online, c’è un’altra questione che dovrebbe preoccupare i docenti che riguarda il punteggio. Infatti, dallo scorso aggiornamento graduatorie è emerso che il 56% dei laureati sbaglia l’inserimento in graduatoria.

Se anche tu fai parte dei neolaureati e aspiranti docenti che si inseriranno a breve nelle graduatorie GPS, devi essere sicuro di inserirti con consapevolezza.

Che cosa significa questo?

Che devi sapere con esattezza con quale punteggio di partenza ti inserirai, per evitare alcuni errori comuni che ti porteranno dritto al depennamento.

Inserimento in GPS: gli errori comuni

La riapertura delle graduatorie GPS rappresenta una grossa opportunità per tutti i docenti che aspirano ad ottenere incarichi di supplenza annuali e che sono in possesso dei requisiti necessari per potervi partecipare (una Laurea magistrale o Vecchio ordinamento che conferisce accesso ad una Classe di Concorso completa e i 24 CFU). Dal momento che si tratta di una grossa opportunità, per coglierla al meglio è necessario prestare attenzione. Anche perché è vero quanto abbiamo detto all’inizio: sono molti i docenti che sbagliano l’inserimento in graduatoria.

Alcuni commettono errori nella compilazione della domanda, inserendo titoli non corretti o non riconosciuti dal Miur. Altri, invece, sono convinti di aver calcolato in maniera corretta il loro punteggio di partenza ma si sbagliano.

Effettivamente, sono moltissimi gli aspiranti docenti che hanno dubbi sui titoli da inserire e sul loro punteggio iniziale. Per questo motivo, in molti si rivolgono a Docenti.it per avere un supporto. E questa realtà aiuta gli aspiranti docenti a prendere consapevolezza della loro attuale situazione in termini di punteggio.

Ma in che modo?

Grazie ad aggiornamentograduatorie.it.

Questo tool, ideato da Docenti.it, è del tutto gratuito e consente a tutti gli aspiranti docenti di calcolare in maniera automatica il loro punteggio.

Calcola qui il tuo punteggio

Il calcolo del punteggio viene fatto sia per gli aspiranti che si devono inserire in II fascia, sia per la I.

Se anche tu hai dubbi sul tuo punteggio, affidati al tool gratuito di Docenti.it. Questa realtà aiuta da oltre 6 anni neolaureati e aspiranti docenti ad entrare nel mondo scuola. Il tool di aggiornamentograduatorie.it è del tutto gratuito e ti consentirà di calcolare il tuo punteggio in maniera automatica e senza errori.

Sbagliare è umano ma tu devi cercare di non farlo, se vuoi davvero ottenere incarichi di supplenza!

