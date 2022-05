Il tarallo, una storia tutta pugliese

I suoi ingredienti principali sono farina, olio evo, acqua, vino bianco secco, sale e semi di finocchio. Si tratta del tarallo uno dei prodotti più rappresentativi della Puglia. Ottimi per un aperitivo o per una veloce pausa per spezzare l’appetito, i taralli sono il simbolo di una storia tutta da scoprire.

La più probabile etimologia della parola tarallo è di derivazione greca: il termine “daratos” indica infatti il concetto di “una specie di pane”. Altre ipotesi sono legate alla crasi di matrice franco-italica, tra le parole “tar” e “danal”, come veniva chiamato il tipico pane delle Alpi. Un’ulteriore origine potrebbe essere latina da “torrere” che vuol dire abbrustolire.

Si pensa che la ricetta del tarallo risalga al 1400 quando, durante una grave carestia, una donna pugliese impastò con ciò che aveva nella dispensa, quel che poi sarebbe divenuto uno dei prodotti tipici della sua terra. Farina, olio evo, vino bianco e sale per creare i noti anelli di forma irregolare che avrebbero sfamato i suoi figli in un momento così difficile.

La ricetta, che viene custodita gelosamente nei secoli, vede anche felici evoluzioni con l’aggiunta della bollitura delle forme impastate prima della cottura nei forni cittadini. Le massaie avvezze alla produzione di taralli, che quindi nascono e si sviluppano come prodotti casalinghi, ottennero da quest’ulteriore passaggio in acqua bollente, la tipica croccantezza che oggi conosciamo bene. Furono aggiunti semi di finocchio e altre spezie, scoprendo le infinite possibilità offerte da questo cibo eccezionale. Lo storico Felice Giovine che ha fondato il Centro Studi Baresi e l'Accademia della lingua barese conferma: «Ogni zona ha i suoi taralli tipici, anche se fatti con gli stessi ingredienti. Possono essere circolari o avere una forma a otto».

Letteratura, storia e religione: i taralli segnano liete incursioni in tutti questi ambiti. Matilde Serao, ad esempio, ne parla nell’opera “Il Ventre di Napoli” in cui scrive che la povera gente dei fondaci trovava sostentamento in questi scarti della panificazione. Felice Giovine aggiunge: «in Terra di Bari quelli di Palo del Colle erano famosissimi. I taralli erano utilizzati dagli ziazì (pellegrini) come cibo di sostentamento durante il lungo cammino che dalla Campania, Basilicata e Abruzzo li portavano verso Bari. Giungevano in Puglia a maggio per onorare San Nicola. Al collo portavano la cozza di San Giacomo quale sostegno per il lungo cammino».

Un’espressione tipicamente barese è “Tarall'e zzucchère" che indicava il piccolo dazio da pagare allorché i fedeli che si avvicendavano nelle processioni del Venerdì Santo avessero chiesto informazioni ai carrettieri che seguivano il corteo. Tra questi, oltre ai venditori di lupini, semi di zucca e frutta secca c’erano anche quelli che vendevano dei grossi taralli ricoperti di glassa, la versione dolce del prodotto e che, descrivendo l’itinerario della processione agli avventori concludevano esclamando «Tarall’e zzucchère!». Spiega Giovine «da allora, se qualcuno chiede una qualsiasi informazione ad un barese verace questi risponderà “tarall’e zzucchere”».

Aziende come Fiore di Puglia – fiore all’occhiello del settore alimentare pugliese nell’ambito dei prodotti della panificazione, primi fra tutti i taralli – è impegnata da sempre a mantenere viva la storia di questo prodotto eccezionale proponendolo in tantissime varianti: alle olive, alla pizza con linee di prodotto artigianali e con un’attenzione speciale alla sostenibilità del packaging. Il tarallo pugliese è stato inserito anche tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.I.). Presente in bar, ristornati, gastronomie, supermercati e panetterie il tarallo è il simbolo della Puglia che spicca per versatilità, gusto e fragranza. Lo snack ideale in ogni momento della giornata.