Superfood: quali sono e perché sono così importanti?

Il termine Superfood è particolarmente diffuso nell'ambito del marketing e viene utilizzato per indicare tutti quei cibi che apportano proprietà benefiche all'organismo. Anche conosciuti come alimenti funzionali, i Superfood sono stati analizzati a lungo: gli studi medici condotti nel corso degli anni ne hanno rilevato davvero tanti benefici.

Essendo i Superfood particolarmente validi per la salute, in commercio vengono venduti con dei prezzi piuttosto elevati anche se l'etichetta li classifica come ogni altro alimento.

Caratteristiche dei Superfood

Come anticipato precedentemente, i Superfood sono cibi ricchi di proprietà salutari, questa condizione è dovuta al fatto che possiedono un elevato contenuto di fibre, antiossidanti e vitamine.

L'importanza di questi cibi è quindi strettamente legata al fatto che si tratta di una categoria di alimenti ampiamente ricercata, per molti è quindi diventata una vera e propria ossessione. Ad oggi sono davvero tante le persone che quotidianamente cercano di apportare dei cambiamenti al proprio stile di vita, partendo proprio dall'alimetazione. Il fine ultimo è quello di riuscire a seguire una dieta equilibrata e salutare, che possa quindi preservare il benessere pisco-fisico.

Come funziona la vendita dei Superfood?

Sebbene le proprietà dei Superfood siano ormai ben note, l'Unione Europea ha deciso di bandire questo termine dalle etichette degli alimenti. Molto frequentemente, infatti, la parola Superfood veniva impiegata unicamente ai fini del marketing, e gli alimenti in questione non avevano alcuna proprietà esclusiva.

Benefici dei Superfood

Le ricerche scientifiche condotte nel corso degli anni in merito ai Superfood hanno analizzato per molto tempo la correlazione tra il consumo di questi ultimi e i potenziali cambiamenti dell'organismo. Sono state effettuate più ricerche che hanno dimostrato l'esistenza di numerosi alimenti in grado non solo di ottimizzare le funzioni metaboliche, ma anche di favorire la perdita e la gestione del peso.

I principali cibi in grado di apportare questa tipologia di benefici sono:

caffè

tè verde

noci

bacche

melograno

zenzero

avocado.

Tutti questi cibi riescono a gestire in modo ottimale le funzioni metaboliche agendo direttamente sui meccanismi che regolano la sazietà. Naturalmente anche in questo contesto, oltre a un'accurata scelta degli alimenti è essenziale affiancare una dieta sana ed equilibrata.

Le propietà dei Superfood

Il motivo per cui il prezzo dei Superfood è più elevato rispetto ad altre tipologie di alimenti, è dovuto sicuramente al fatto che si tratta di cibi di origine vegetale ricchi di ottime proprietà. I Superfood hanno un elevato contenuto di antiossidanti, fibre, proteine e Omega-3. Ciò che li contraddistingue rispetto agli altri cibi è inoltre il ridotto contenuto calorico.

I benefici e le proprietà di cui si parla non vengono assegnate direttamente all'alimento in questione, ma dipendono principalmente dal contenuto, e in particolare da:

vitamine

nutrienti

minerali

Studi medici hanno inoltre affermato che questi alimenti possono avere un impatto interamente positivo su specifiche patologie psico-fisiche.

Quali sono i Superfood?

Ad oggi esistono numerosi alimenti classificati come Superfood, ma i più diffusi e apprezzati sono:

avocado

melagrana

quinoa

mirtilli

cacao

broccoli

spinaci

matcha

cavolo nero

goji

semi di chia

açaí.

Si tratta di alimenti di origine vegetale caratterizzati da un elevato contenuto di antiossidanti, proteine, vitamine, minerali e fibre. Ottimi per chi desidera seguire una dieta equilibrata e bilanciata che possa apportare dei miglioramenti in termini di estetica e di funzionalità all'organismo.

I Superfood sono davvero buoni per la salute?

Per tutto ciò che è stato anticipato in precedenza, è ormai assodato che i Superfood contengono numerosi nutrienti validi per l'organismo. Ciò che definisce la loro efficacia è senza dubbio la grande quantità di antiossidanti contenuti, questi riescono a contrastare in modo ottimale i radicali liberi, prevenendo quindi molteplici patologie, anche cardiovascolari.