Mercato immobiliare a Bari: prezzi in crescita e previsioni

I segnali che riguardano il mercato immobiliare nella città di Bari sono molto positivi, anche per quanto riguarda l’anno scorso. Proprio nel corso del 2021 è stata segnalata una vera ripresa delle transazioni, soprattutto per ciò che concerne il mercato degli immobili residenziali. Secondo quanto affermano i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, infatti, le transazioni nel mercato residenziale a Bari sono state nel corso del 2021 in un numero pari a 4183, una quantità che corrisponde ad un aumento del 33% se facciamo il confronto con l’anno precedente. Le ultime rilevazioni dicono che in particolare nel secondo semestre del 2021 a Bari ci sono state delle quotazioni sostanzialmente stabili per quanto riguarda i prezzi, se consideriamo anche le cifre che hanno caratterizzato il capoluogo nei primi sei mesi dell’anno scorso.

La situazione del mercato immobiliare a Bari

Per avere un’idea più chiara sui monolocali in vendita a Bari, si può consultare il sito Immobiliovunque.it. È un portale che riesce ad abbinare una piattaforma ad alto valore tecnologico ad un servizio di qualità. Infatti per gli annunci immobiliari di case in vendita, il portale di cui stiamo parlando sceglie soltanto quelli suggeriti dalle agenzie immobiliari. Si tratta di annunci immobiliari per case in vendita selezionati, in modo da rispondere a tutte le esigenze degli utenti.

Così ci possiamo rendere conto di come Bari, nel settore residenziale, è protagonista di una situazione fiorente. Gli esperti rivelano che nel 2022 sono stati raggiunti dei livelli che non si vedevano da circa 20 anni.

Ma già la tendenza era in atto l’anno scorso, quando si sono raggiunte più di 4.000 transazioni. Soprattutto nel primo semestre del 2022 la tendenza continua a salire anche grazie ai nuovi impulsi che provengono da varie esigenze e si è avuta la possibilità di recuperare quel trend negativo che si era avuto nel 2020 in seguito al diffondersi della pandemia. Oggi la situazione dei prezzi e le richieste sono molto vivaci.

La crescita dei prezzi a Bari

Già a partire dal primo semestre del 2021 si mostravano i primi segnali dell’aumento dei prezzi e adesso, quest’anno, continua ad affermarsi la tendenza all’aumento, sia per quanto riguarda gli immobili nuovi che per quelli usati.

Si registrano infatti delle variazioni semestrali molto interessanti, corrispondenti in media al +2,4%, che in certi casi, in determinati quartieri soprattutto della periferia, arrivano al +2,8%. Situazione stabile per quanto riguarda gli sconti che si possono ottenere sul prezzo, con attestazione al 13% circa. Ci sono però da questo punto di vista dei leggeri incrementi anche nelle zone di prestigio e nel centro della città.

Le previsioni per il futuro nel mercato immobiliare a Bari

Gli esperti parlano di previsioni per il futuro molto positive. Sembra infatti che nei prossimi mesi la tendenza alla crescita dovrebbe affermarsi. Comunque dal settore ci si aspetta una situazione di stabilità soprattutto per quanto riguarda le transazioni.

Inoltre sono molti a pensare che ci sarà nei prossimi mesi una tenuta dei valori sia per quanto riguarda la vendita che per ciò che concerne le locazioni. In particolare proprio per gli affitti si prevede un altro aumento.

Tendenza positiva anche per quanto riguarda gli immobili commerciali e direzionali. Infatti già nel 2021 in questo campo sono state recuperate quelle compravendite che nel 2020 avevano subito una flessione a causa della pandemia. Per gli uffici le transazioni sono state circa 109, con una media del +45% rispetto all’anno precedente. Nel 2021 per i negozi, invece, si registrano 225 compravendite, con una percentuale in rialzo del +33%.

In questi primi mesi del 2022 si è avuta la possibilità di una crescita dei prezzi sia per gli uffici che per i negozi, soggetti ad un incremento rispettivamente del +1% e del +1,4%.