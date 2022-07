Specchietto retrovisore difettoso: ecco cosa fare

Uno degli strumenti più importanti per poter garantire la sicurezza, così come la comodità di chi si mette alla guida di una vettura è senz’altro rappresentato dallo specchietto retrovisore laterale. Il fatto di poter contare su uno specchietto esterno che si può regolare offre la possibilità al conducente di poter capire tutto quello che sta succedendo intorno a lui.

Nonostante il passare del tempo, il principio meccanico che sta alla base di uno specchietto retrovisore è rimasto sempre uguale, visto che quest’ultimo si va ad applicare direttamente sull’apposito meccanismo. Certo, al giorno d’oggi sono presenti soluzioni che hanno permesso di fare dei grandi passi in avanti dal punto di vista della sicurezza e della resistenza dello specchietto, che viene realizzato con dei materiali tali per cui, anche in caso di urto, si potrebbe piegare, oppure anche rompersi, ma senza che possa provocare in alcun modo dei danni alla portiera.

Cosa si deve controllare

Nella maggior parte dei casi, le auto di nuova generazione si caratterizzano per avere degli specchietti retrovisori elettrici, che si richiudono di conseguenza in automatico. È sufficiente, però, anche il benché minimo guasto ad una delle varie parti del sistema elettronico, ed ecco che gli specchietti non si possono richiudere oppure non si aprono nemmeno.

In questo caso, la prima cosa da fare è quella di riprovare a fare un secondo tentativo, poi spegnere e riaccendere la vettura. In determinate occasioni, può capitare che un malfunzionamento anche solo di carattere temporaneo sia intervenuto e, quindi, è sufficiente un reset del sistema elettronico. Nel caso in cui tale soluzione non andasse a buon fine, allora si deve per forza di cose verificare il fusibile che si è danneggiato e sostituirlo.

Spesso e volentieri, una delle domande che si fanno più di frequente è quella relativa alla possibilità di richiudere gli specchietti retrovisori elettrici in modo manuale. La risposta è affermativa, dal momento che si possono chiudere anche con una spinta a mano. Come si può facilmente intuire, serve usare la massima delicatezza per evitare di rompere il meccanismo.

Quando far sostituire gli specchietti elettrici in un’officina

Se anche facendo qualche semplice test gli specchietti retrovisori elettrici non funzionano, l’unica cosa da fare è quella di portare la vettura in un’officina. Chiaramente, avendo un meccanico di fiducia, si può prendere in men che non si dica l’appuntamento, mentre altrimenti è necessario contattare direttamente un elettrauto.

In generale, il consiglio migliore da seguire è quello di cambiare gli specchietti retrovisori nell’esatto momento in cui si cominciano a notare i primi segnali di un cedimento. È chiaro che viaggiare senza uno specchietto rappresenta un rischio per la propria incolumità, quindi è sempre meglio avere entrambi gli specchietti funzionanti prima di rimettersi alla guida.

In tanti si chiedono anche se tale operazione possa essere svolta in maniera autonoma. Ebbene, la risposta è positiva, dal momento che è sufficiente avere certamente un buon livello di esperienza e di manualità, ma anche gli strumenti più adeguati, ovvero un cacciavite e una chiave inglese. Il primo passo è sempre quello di cominciare la sostituzione della parte che si è danneggiata.

Quando è necessario semplicemente riattaccare lo specchietto esterno, allora il suggerimento migliore da seguire è quello di sfruttare un adesivo epossidico. Servirà anche impiegare un nastro adesivo per provvedere a sigillare lo specchietto, oltre che una pistola termica. Per svolgere in totale sicurezza tutte queste operazioni serve sempre disporre di occhiali e guanti di sicurezza, visto che pure gli adesivi per gli specchi esterni possono essere pericolosi, a maggior ragione nel caso in cui dovessero entrare in contatto con gli occhi.