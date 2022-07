Il mese di giugno ha visto protagonista l’agenzia Allianz Attimonelli & Volturno di Andria con sede in via barletta 109, fruitore di una serie di eventi fortemente voluti da Riccardo Attimonelli e Pasquale Volturno per celebrare il primo anniversario dall’inaugurazione della nuova sede polifunzionale.

Offerta assicurativa, sport e benessere, prospettive future sulla gestione dei risparmi, hanno contraddistinto la tre giorni contornata da momenti di straordinaria convivialità. La carrellata di eventi è stata un’occasione di mettere al centro il resoconto dell’attività della grande “famiglia”, con un dialogo con gli esperti del settore, e per discutere degli obiettivi futuri.

Una parentesi importante è stata dedicata allo sport, con l’evento Sportiva-Mente, per condividere con la comunità i successi delle realtà associative sportive sostenute dall’agenzia, parte integrante della filosofia di Casa Allianz.

Nell’ultima giornata che ha visto concludersi la triade di eventi dell’anniversario è stata inaugurata una nuova area della sede, la meeting room, dedicata al dott. Alfonso Avantario, agente di assicurazione, maestro e ispiratore del lavoro e dei successi dell’agenzia: «abbiamo voluto inaugurare la meeeting room al nostro mentore, a colui che ci ha indirizzato all'attività assicurativa tenendo sempre in vista alcuni sani principi: l'onesta, la verità, la bontà e l'utilità dei nostri servizi a beneficio dei nostri cari clienti» – ha dichiarato Riccardo Attimonelli -.

Queste giornate sono state un’occasione per rimanere in continuità con lo slogan scelto e sposato in pieno nell’operato quotidiano dell’agenzia “Le persone al centro”, che si conferma a tutti gli effetti l’obiettivo principale della “famiglia” Attimonelli e Volturno, creando un’unione di intenti tra professionisti e clienti: «Abbiamo sempre messo al centro le persone, anche in questa tre giorni riuscitissima – ha dichiarato Pasquale Volturno, a margine della presentazione degli eventi -. Avevamo voglia di condividere la gioia di questo primo anno della nuova sede di via Barletta 109, ad Andria, che tanto ci ha dato e che tante nuove prospettive ha allargato alla nostra cara attività professionale».

Con la nuova sede e le nuove attività proposte dall’agenzia, Attimonelli & Volturno rappresenta un importante punto di riferimento per tante persone, rispondendo a tante loro esigenze. In un mondo che corre e cambia velocemente, l’offerta assicurativa deve riguardare tutti gli aspetti della vita: dalla gestione finanziaria consapevole, alla salvaguardia della nostra salute, delle nostre abitazioni e delle cose a noi care, per arrivare allo sviluppo del senso di responsabilità e di famiglia che risalta il lavoro dell’agenzia.

«La sfida futura è quella di coinvolgere i nostri clienti in un processo di crescita condivisa e serena, sia dell’aspetto professionale, sia di quello umano – concludono Riccardo Attimonelli e Pasquale Volturno -. I nostri uffici sono a disposizione di chiunque senta la necessità di approfondire tematiche legate al ramo assicurativo e alla gestione dei risparmi: qui da noi troverete Casa Allianz, un innovativo ecosistema di competenze e di eccellenza che ha l’obiettivo di rendere più olistico il servizio di consulenza integrata e personalizzata. In un mondo che guarda al metaverso, noi guardiamo alle persone in carne ed ossa e le accogliamo nei nostri uffici con il sorriso e la serenità che da sempre ci contraddistingue».