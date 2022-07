Copy trading: eToro si conferma broker di riferimento per gli aspiranti investitori

Per operare sui mercati finanziari è necessario scegliere con attenzione il proprio intermediario di riferimento. Più di venti milioni di utenti sparsi in più di 140 Paesi del mondo hanno deciso di affidarsi a eToro, broker che nel giro di pochi anni è riuscito a costruirsi una grande reputazione ed una posizione da leader del mercato. In questi anni in cui abbiamo assistito al nuovo boom del trading online, eToro è stato un protagonista assoluto.

In un suo comunicato ufficiale dell'anno scorso, l'intermediario ha sottolineato il ritmo con cui sono incrementati il numero degli utenti attivi ed il volume delle operazioni complessive sulla sua piattaforma. Alla base del successo del broker c'è la sua grande spinta innovativa, che gli ha permesso di stare sempre al passo (o addirittura anticipare) con i tempi, come dimostrato con l'introduzione di funzionalità rivoluzionarie come il Copy Trading.

La crescita di eToro

La storia di eToro comincia in Israele grazie ai fratelli Assia: nel corso degli anni la loro creatura è cresciuta tantissimo. La sede di Tel Aviv è stata affiancata da quelle sorte a Cipro, nel Regno Unito, in Australia e negli Stati Uniti. La reputazione dell'intermediario è ottima e questo è legato anche all'ottenimento delle licenze rilasciate dalle più importanti autorità di vigilanza: la CySEC per quanto riguarda l'Europa, la FCA per quanto riguarda il Regno Unito e la ASIC per quanto riguarda l'Australia. Basta fare riferimento alle recensioni eToro presenti sul portale Migliorbrokerforex.net per rendersi conto dell'apprezzamento di cui gode il broker israeliano presso aspiranti traders e professionisti del settore. Sappiamo tutti quanto può essere importante la scelta del broker per chi inizia a muoversi nei mercati finanziari. Gli aspetti da considerare sono davvero molti: regolamentazione, mercati ed asset negoziabili, qualità della piattaforma, servizi e strumenti disponibili, costi e commissioni. Tenendo conto di tutte queste variabili, eToro figura sempre nei primissimi posti delle classifiche dei broker stilate dagli esperti e dagli analisti.

L'importanza di Social e Copy Trading

Tra i tratti distintivi più importanti di eToro ci sono senza alcun dubbio le funzionalità di Social Trading e di Copy Trading. La prima, introdotta dall'intermediario nel 2012, consente agli iscritti alla piattaforma di ricevere indicazioni e suggerimenti dagli altri utenti; la seconda, invece, permette di scegliere i broker più bravi da seguire e di replicarne le mosse. Sono due strumenti utilissimi per chi muove i primi passi, ma non solo.

Ovviamente chi sfrutta il Copy Trading ha la possibilità di selezionare il trader esperto che meglio si adatta alle sue caratteristiche. Anche in questo caso la scelta si deve basare su una serie di variabili: profitto medio, profilo di rischio, autorevolezza (il numero dei copiatori può essere un ottimo indicatore), diversificazione e composizione del portafoglio. Per fortuna queste informazioni possono essere recuperate andando sui profili personali dei vari operatori.

Le altre caratteristiche principali del broker di trading online

Ma gli strumenti innovativi proposti da eToro non si fermano di certo alle funzionalità illustrate nel paragrafo precedente. Il broker ha infatti introdotto anche gli Smart Portfolios, i primi portafogli intelligenti gestiti da esperti tramite i quali è possibile investire nelle criptovalute o nel metaverso. Tramite i CFD è possibile negoziare più di 4.000 asset nei vari mercati (azioni, criptovalute, materie prime, indici, forex), ma non è tutto.

Stiamo parlando di un intermediario ibrido, perché consente anche di acquistare azioni reali, con un elenco che comprende più di 1.7000 titoli, e di compare una serie di criptovalute. L'intuitività della piattaforma è un'altra caratteristica che ha contribuito al successo di eToro, così come sono stati fondamentali l'abbassamento del deposito minimo iniziale, che oggi è pari a 50 dollari, ed i costi contenuti, elementi indispensabili per consentire l'accesso anche a chi non ha grandi capitali a disposizione.