Omaggi aziendali: il successo senza tempo delle agende personalizzate

Sempre più spesso, tra gli omaggi aziendali si annoverano elementi utili come le agende: in pelle, colorate, ecologiche, si possono personalizzare a seconda delle proprie esigenze.

Che si tratti di un planning da tenere in ufficio o di un'agenda da portare sempre con sé, sono articoli ancora largamente impiegati anche in quest’era digitale, in quanto possono essere facilmente personalizzati con il logo aziendale, un’immagine o una frase.

Esistono, a tale scopo, ottimi portali specializzati che, dopo aver individuato la tipologia di agenda di proprio interesse, permettono di scegliere tra diverse modalità di stampa per poi procedere all’ordine in pochi click.

Quale agenda personalizzare per un omaggio aziendale?



Le agende non sono tutte uguali e chi ne regala una dovrebbe conoscere, a grandi linee, l'utilizzo che ne farà il destinatario per regalare quella giusta. Se l'omaggio aziendale riguarda più dipendenti o clienti, invece, meglio optare per un modello che di sicuro possa accontentare tutti: una delle più gettonate, in tal senso, è l'agenda giornaliera, che ha spazio su ogni pagina per scrivere gli appunti di una giornata feriale intera. Di solito, viene suddivisa in due parti esclusivamente quella dedicata al fine settimana, lasciando meno spazio al sabato e alla domenica quando si suppone che l'attività lavorativa s'interrompa o sia comunque parziale.

Esistono però anche agende bi-giornaliere, che a fronte di meno pagine sono interamente suddivise in due parti e si prestano in particolar modo per appunti telegrafici e veloci, magari l'orario di una riunione o il promemoria per un appuntamento.

Ancora meno spazio occupano le agende settimanali, dove l'intera settimana viene riassunta in due pagine oppure un planning da scrivania da tenere sempre aperto al fine di avere una panoramica completa ogni giorno per organizzarsi meglio.

Cambiano molto le dimensioni, che possono risultare più compatte o ampie a seconda del tipo di piano di lavoro disponibile. Esistono poi agende con copertina riutilizzabile, magari contenenti spirali nelle quali inserire fogli anche per gli anni successivi.



Come creare un’agenda personalizzata per promuovere il brand



La copertina di un'agenda può essere costituita di materiali diversi: pelle, similpelle, poliuretano talvolta con bande elastiche che le rendono richiudibili e ancora più eleganti: nella parte interna, possono anche presentare tasche e spazi per biglietti da visita, carte di credito o penne.

La personalizzazione, quindi, deve avvenire principalmente sulla copertina esterna, dove il proprietario può avere sempre sott'occhio il brand dell'azienda per la quale lavora o che lo ha omaggiato. Diverso è il discorso per un planning da scrivania, che può anche riportare, al pari di un di calendario, accenni anche nella parte interna (magari indirizzi o recapiti telefonici).

In ogni caso, la personalizzazione dovrà essere discreta e seguire lo spirito stesso dell'agenda che si regala: niente lettere colorate o loghi particolarmente evidenti su un'agenda in pelle scura elegante. È preferibile scegliere una grafia in corsivo incisa mediante l’utilizzo di una tecnica laser. Tampografia e serigrafia si possono invece utilizzare pressoché ovunque, anche sulle agende la cui copertina è green, ovvero realizzata con carta riciclata, oppure quelle di sughero.

In alcuni casi, si possono avere copertine bicolore, utilizzando colorazioni a contrasto, dove la banda laterale riferita alla parte più interna va a rinforzarla. Molto agende hanno un l'elastico atto a tenerle chiuse o un segnalibro integrato. Di sicuro, in ogni sua versione, l'agenda cartacea resta un evergreen sempre apprezzato da tutti.