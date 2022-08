Problemi della vista: la correzione oggi passa per la tecnica ReLEx Smile

Le persone che soffrono di uno o più difetti visivi nel mondo sono più di 2 miliardi.

A differenza del passato, tuttavia, al giorno d’oggi, oltre a ricorrere a occhiali da vista o lenti a contatto per correggere questi disturbi, è possibile scegliere di eliminare il problema in modo definitivo, sottoponendosi a un intervento di chirurgia refrattiva.

Negli ultimi anni, infatti, le possibilità a disposizione dei professionisti sono aumentate in modo importante, grazie ai progressi registrati dal punto di vista scientifico e tecnologico: in questo modo, è possibile per un medico chirurgo intervenire su un gran numero di casistiche, individuando di volta in volta l’opzione più indicata per ogni paziente.

A questo proposito, oggigiorno una delle soluzioni più all’avanguardia è senza dubbio è la tecnica ReLEx Smile per la correzione dei difetti visivi, che viene impiegata dai migliori professionisti in ambito refrattivo, come per esempio il Dottor Angelo Appiotti, medico chirurgo che può vantare oltre 30 anni di esperienza e più di 40.000 disturbi eliminati definitivamente.



Come funziona la tecnica ReLEx Smile



ReLEx Smile significa Small Incision Lenticule Extraction, in riferimento all'incisione della cornea che viene fatta a livello superficiale. Il paziente sarà ovviamente sottoposto ad attenti esami, al fine d'individuare la presenza dei parametri di base.

Prima dell'operazione saranno applicate delle gocce oculari anestetiche. Il laser impiegato dal professionista è ultima generazione: si tratta di un laser a femtosecondi a impulsi brevissimi che è tra i più precisi in assoluto.

Grazie ad esso, da una minuscola incisione laterale si estrae un sottile lenticolo di spessore inferiore di 7 millimetri precedentemente creato dal laser corrispondente al difetto refrattivo. A quel punto, il professionista avrà modificato la curvatura della cornea al fine di conferirle la forma idonea per una visione ottimale. Per entrambi gli occhi, la tempistica totale dell'operazione non supera i 5 minuti e la guarigione è estremamente rapida e non presenta fastidi importanti.

In particolar modo, la ReLEx Smile si adatta anche a pazienti con cornea sottile. La ripresa è pressoché immediata. La tecnica è indolore in ogni sua fase e consente di continuare da subito con la vita di sempre.

Naturalmente, a fare la differenza può essere l'abilità del medico chirurgo che esegue l'operazione. Una comprovata esperienza pluriennale in questo settore permette al paziente di avere delle garanzie maggiori ed una gestione più accurata del post-operatorio.

Per questo motivo, affidarsi a professionisti nel campo della chirurgia refrattiva come il Dott. Angelo Appiotti, permette di ottenere i risultati desiderati in modo sicuro e veloce grazie ad un attento studio della situazione del paziente.



Come intervenire con la ReLEx Smile su miopia e astigmatismo miopico



L'astigmatismo, una condizione che può colpire anche i bambini e permanere in età adulta; si caratterizza in particolar modo per una curvatura anomala della cornea, che restituisce quindi immagini sfocate sia da lontano che da vicino.

La miopia, invece, come è noto, rende difficoltosa la sola visione da lontano e può presentarsi anch’essa fin dai primi anni di età. In questo caso il bulbo oculare è più lungo della norma e la messa a fuoco quindi non ottimale.

Laddove questi due disturbi si sommano, il risultato è ovviamente una vista offuscata che necessita di lenti specifiche e si parla di astigmatismo di tipo miopico.

In entrambi i casi, la tecnica ReLEx Smile può essere una soluzione ideale dopo i 20 anni, con una miopia che non superi le 10 diottrie, un astigmatismo entro -5 e uno stato di salute generale nella norma.