Perché servono gli ammortizzatori auto e come funzionano

Si tratta di una delle componenti di una vettura che non sono visibili, ma di cui si parla sempre di frequente. Stiamo facendo riferimento agli ammortizzatori auto. In realtà, però, si fa ancora troppo di frequente l’errore di confonderli con le sospensioni, quando in realtà sono due componenti ben differenti.

Gli ammortizzatori, infatti, presentano una forma tipicamente di un cilindro, che sono direttamente collegati alle sospensioni e hanno come funzione principale quella di garantire un vero e proprio attenuamento del movimento proprio delle sospensioni. Infatti, le molle di queste ultime, in seguito a una sollecitazione, hanno la tendenza a riprendere lo stato iniziale in maniera estremamente brusca e, senza il fondamentale supporto degli ammortizzatori, la guida ne risentirebbe in modo impressionante.

Come funzionano gli ammortizzatori auto

Il modo in cui funzionano gli ammortizzatori è diverso in base al modello che viene preso in considerazione. Qualora si dovesse trattare di ammortizzatori idraulici, ecco che l’effetto smorzante si verifica mediante il passaggio di olio all’interno di una sorta di strozzatura. Quindi, la pressione che consegue al movimento, diventa a tutti gli effetti del calore, la cui diffusione poi si verifica in maniera il più efficiente possibile verso l’esterno.

Quali sono le principali tipologie di ammortizzatori auto

Tra le diverse tipologie di ammortizzatori, i modelli bitubo comportano anche qualche punto debole. Infatti, non è possibile installarli in qualsiasi posizione piuttosto che inclinazione, senza dimenticare come il pistone presenti dimensioni più contenute. Tale vincolo dal punto di vista dell’inclinazione è strettamente legato al pericolo che il ritorno del pistone possa risucchiare aria all’interno del primo cilindro.

Altrimenti, si possono scegliere gli ammortizzatori pneumatici, chiamati anche spesso oleopneumatici o ammortizzatori a gas. La scelta di utilizzare il gas compresso rende molto più semplice la separazione di aria e olio, facendo in modo di scongiurare il rischio di una miscela pericolosa. Il fatto che ci sia il gas compresso all’interno di un’altra camera di sfiato offre la possibilità di conservare l’olio a delle pressioni che possono raggiungere pure le 15 atmosfere, mentre le vetture da corsa toccano anche le 25 atmosfere.

Come scegliere gli ammortizzatori auto

Sia che si tratti di acquistare una vettura usata oppure nuova, è certamente vantaggioso avere le idee chiare sul tipo di ammortizzatori su cui conviene puntare. La scelta è condizionata da un gran numero di fattori, come ad esempio la posizione. Non solo, c’è una buona possibilità di personalizzazione, soprattutto per gli ammortizzatori di sterzo, ma anche per gli ammortizzatori anteriori. Altrimenti, si può optare per un ammortizzatore posteriore differente nel caso in cui la vettura sia dotata di trazione posteriore oppure anteriore.

Tra i vari fattori da considerare in fase di scelta c’è senz’altro la natura delle sospensioni. Tutte quelle vetture che sono dotate di sospensioni pneumatiche, infatti, presentano una struttura che è notevolmente differente rispetto a quelle macchine dotate di sospensioni idrauliche oppure elettriche.

Quando è necessario sostituire gli ammortizzatori

Gli ammortizzatori, proprio per via del fatto di dover tener testa continuamente a delle sollecitazioni, hanno chiaramente il problema legato all’usura. Di conseguenza, uno degli aspetti più importanti da considerare è la durata di servizio di questi elementi e, quindi, il momento migliore in cui intervenire e sostituirli.

È facile intuire come gli ammortizzatori scarichi, la funzione frenante diminuisce notevolmente, chi è alla guida avvertirà molte più oscillazioni e si noterà una difficoltà maggiore nel controllare la vettura, soprattutto durante le curve oppure mentre si accelera oppure si frena. La cosa migliore da fare, in ogni caso, è quella di far controllare gli ammortizzatori ogni qualvolta si fa il tagliando dell’auto, tenendo conto che devono essere sempre sostituiti in coppia.

Ammortizzatori scarichi: come accorgersene e cosa fare

Già dopo qualcosa come 25 mila chilometri cominciano a emergere i primi segnali legati al fatto che gli ammortizzatori si stanno scaricando e usurando.

È chiaro che nonostante ci si mette alla guida ogni giorno, è difficile comprendere alla perfezione quando gli ammortizzatori non riescono ad essere più efficienti come al solito. Stando a un’indagine che è stata portata a termine da parte di Monroe, qualcosa come il 20% delle vetture circolanti dopo 25 mila chilometri presenta degli ammortizzatori che manifestano i primi sintomi legati all’usura. Non solo, dato che mediamente dopo un quadriennio quasi la metà delle vetture presenta gli ammortizzatori del tutto scarichi. È chiaro che l’usura degli ammortizzatori aumenta notevolmente nel momento in cui si è costretti a percorrere spesso delle strade con delle buche numerose oppure a pieno carico. Di conseguenza, diventa fondamentale effettuare la verifica degli ammortizzatori all’incirca ogni 20 mila chilometri e poi provvedere alla loro sostituzione una volta che sono stati raggiunti gli 80 mila chilometri.



Le informazioni sui tipi di ammortizzatori sono tratte da auto-doc.it

Informazioni su come controllare gli ammortizzatori con sicurauto.it