Medicine per animali domestici: dove si acquistano?

Anche gli animali domestici, proprio come gli esseri umani, possono avere bisogno di medicine, ma dove ce le si può procurare?

Non sono affatto poche le persone che hanno dei dubbi a riguardo, cerchiamo dunque di fare chiarezza.

Proprio come per le medicine dedicate all’uomo, anche per gli animali è opportuno fare una duplice distinzione tra medicinali acquistabili senza ricetta e medicinali per i quali, invece, la prescrizione veterinaria è necessaria.

Farmaci acquistabili senza ricetta veterinaria

I farmaci acquistabili senza ricetta veterinaria possono essere acquistati tramite più canali.

Anzitutto, se il farmaco riguarda disturbi comuni e ha dei potenziali effetti collaterali molto blandi, può essere acquistato direttamente presso un negozio di animali, come è il caso di antiparassitari o di mangimi dedicati ad esemplari che hanno esigenze nutrizionali specifiche.

Anche le parafarmacie sono solite trattare farmaci per animali rientranti in questa categoria, per tutte le altre tipologie di farmaco per animali acquistabile senza ricetta medica, invece, è necessario rivolgersi ad una farmacia, da intendersi come una comune farmacia presso cui si possono acquistare dei farmaci dedicati all’uomo.

Da questo punto di vista, è utile sottolineare che le farmacie a cui si può fare riferimento sono sia fisiche che in rete: note farmacie online come SlowFarma, infatti, prevedono nel loro sito Internet una sezione dedicata in modo esclusivo alla farmacia veterinaria online.

Farmaci che necessitano di ricetta veterinaria

I farmaci per animali per i quali è necessaria una ricetta veterinaria rispondono ad esigenze terapeutiche più specifiche e, di norma, hanno anche dei potenziali effetti collaterali non trascurabili.

Se ci si devono procurare farmaci di questo tipo, le alternative sono due: ci si può rivolgere ad una farmacia, presentando appunto la ricetta veterinaria prodotta dal professionista, oppure è possibile acquistare tali farmaci direttamente dal veterinario.

Attenzione, però, perché non tutti i veterinari possono fare questo: i farmaci per animali si possono comperare solo da quei veterinari che hanno optato, appunto, per la cessione diretta del farmaco ai propri clienti.

È in tutti i casi fondamentale operare una somministrazione corretta

È questo, dunque, ciò che è utile sapere circa le modalità di acquisto di farmaci dedicati agli animali, e per quanto riguarda questo tipo di prodotti valgono le stesse raccomandazioni che si farebbero per i farmaci dedicati all’uomo.

Bisogna rispettare tassativamente le indicazioni fornite dal professionista, in questo caso, ovviamente, il veterinario, e anche nell’uso dei farmaci dagli effetti collaterali più modesti è indispensabile non eccedere mai nelle quantità, attenendosi a quanto suggerito sul foglio illustrativo.

Qualsiasi uso improprio, anche quello riguardante farmaci molto leggeri, può diventare pericoloso, e purtroppo sono assai frequenti i casi di animali che giungono presso un veterinario in condizioni critiche proprio perché i loro padroni gli hanno somministrato dei farmaci in quantità eccessive.