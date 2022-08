Tarallo-mania: abbinamenti dalla A allo... Za'atar

Non solo il tarallo classico, ma anche quelli dai gusti insoliti soddisferanno i palati dei buongustai tanto più se sono prodotti da Fiore di Puglia, azienda leader del settore. Per gustarli al meglio ecco i suggerimenti di Domenico Marcone, chef di Al Mulo Cojone di Corato (Ba), utili sia per i pasti in famiglia che per gli aperitivi con amici.



Acciughe. Il gusto brioso dei taralli alle acciughe si armonizzerà con la delicata freschezza dei formaggi cremosi. Per vivere questa esperienza di gusto, tuffare il tarallo nel formaggio distribuito in piattini a disposizione dei commensali oppure adornare ogni tarallo con tocchi di formaggio.



Aglio e peperoncino. Colori solari per i piatti e le ciotole che accoglieranno i Targrissì al gusto di aglio e peperoncino uniti a battuto di gambero rosso, come suggerisce chef Marcone.



Bacon. Gli snack aromatizzati al bacon, secondo chef Marcone, sono perfetti con l’uovo pochè. Ma come si prepara?. Riempire un tegame grande e largo con acqua in cui saranno versati 10 grammi di aceto di vino bianco e sale grosso. Quando il sale si sarà sciolto e poco prima che l’acqua vada a bollore, abbassare la fiamma e creare un vortice con un cucchiaino. Rompere l'uovo in una coppetta e versarlo al centro del vortice. Lasciare cuocere per 2 minuti senza mescolare. Usando una schiumarola a trama fitta, prelevare l’uovo e adagiarlo su un piatto. Rompendo la “camicia”, si troverà il tuorlo liquido in cui intingere lo snack al bacon.



Barbecue. Per una cena dai gusti decisi, lo chef Marcone suggerisce di abbinare a una tartare di carne i Tozzetti al barbecue.



Pizza. Il sole e l’allegria del Sud nell’accostamento Targrissì alla Pizza- melanzana ripiena di uova, formaggio grattugiato, mozzarella e salsa di pomodoro su cui sarà cosparsa la sbriciolata di Targrissi. Infornare e grigliare.



Tartufo. Sarà un piacere per gli ospiti gustare la burrata accompagnata dai Targrissi al tartufo: disponete la burrata o tante burattine in una capiente coppa e mettere a disposizione degli ospiti piattini e forchettine.



Olive. Sinfonia di sapori mediterranei coi Tricioli alle olive che accompagnano una leggera tartare di tonno aromatizzata al limone e condita con olio extravergine di oliva.



Rosmarino. Si commetterà un piccolo peccato di gola mangiando a cena croccanti patate al forno accompagnate da Targrissì al rosmarino.



Salsa Indiana. Gli straccetti di carne di vitello saranno esaltati se accompagnati coi Tagrissì alla salsa indiana.



Za'atar. Lo za'atar è una miscela profumata di erbe e frutti aromatici quali timo, sesamo e sommacco,quest’ultimo frutto rosso bruno tipico dell’area mediorientale dal sapore agro. Gli snack aromatizzati con questo tripudio armonico di erbe e frutti sono ottimi per accompagnare il salmone in crosta di patate.