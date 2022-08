Mercati valutari: come investire oggi grazie ai segnali forex

Il clamoroso boom del trading online di questi anni ha portato tantissime persone nuove ad operare anche sul mercato valutario. Quello dei cambi è il mercato più grande in assoluto, con enormi volumi scambiati ogni giorno da soggetti di ogni tipo, a partire dal piccolo trader per arrivare fino all'istituzione finanziaria più importante. Ma non si tratta solo del mercato più grande: è anche il mercato più liquido e pure quello più volatile.

La volatilità in questo periodo è alle stelle: l'inflazione altissima e gli interventi delle banche centrali sui tassi di cambio hanno effetti rilevanti sulle coppie di valute scambiate sui mercati valutari. Ecco perché i trader di ogni livello, sia quelli più esperti che, a maggior ragione, quelli che muovono i primi passi, devono imparare ad utilizzare tutti gli strumenti che hanno a disposizione: tra questi ci sono anche i segnali forex.

Cosa sono e come funzionano i segnali forex

I segnali di forex trading sono degli avvisi inviati dal fornitore del servizio per far conoscere all'utente le opportunità più interessanti che si presentano sul mercato. Grazie a questi alert, che possono arrivare via email, tramite app o tramite SMS, è possibile conoscere il momento giusto per entrare o uscire dal mercato.

Ovviamente per poter dare indicazioni di questo tipo, il fornitore del servizio deve in qualche modo fare delle elaborazioni molto complesse. Proprio il modo in cui vengono effettuate queste analisi permette di dividere i segnali di forex in due categorie: i segnali algoritmici sono quelli elaborati grazie a robot e software con elevata capacità di calcolo, mentre i segnali manuali sono quelli preparati da un operatore in carne ed ossa sulla base delle sue analisi e delle sue valutazioni.

I migliori servizi gratuiti

Quella tra segnali algoritmici e segnali manuali non è di certo l'unica distinzione che si può fare in merito a questo servizio. La divisione a cui si fa riferimento più spesso, infatti, è quella tra i segnali di forex gratuiti e quelli a pagamento. In realtà, la distinzione che dovrebbe intressare di più il trader è quella tra segnali affidabili e segnali di scarsa qualità. Per fortuna al giorno d'oggi è possibile beneficiare di ottimi servizi senza spendere un centesimo.

L'esempio migliore è rappresentato dai segnali di Capital.com, broker regolamentato che attraverso la sua piattaforma consente agli utenti di beneficiare dei suggerimenti personalizzati dell'intelligenza artificiale. Un'altra opzione gratuita da prendere in considerazione è il Social Trading di eToro: in questo caso non si parla di un servizio di segnali di trading tradizionale, ma i suggerimenti possono arrivare tramite le indicazioni dei trader più esperti con cui ci si può metter in contatto.

Segnali di trading sul mercato valutario a pagamento

Anche tra i segnali a pagamento è necessario fare una distinzione tra servizi di qualità e servizi scadenti. Solitamente i provider richiedono il pagamento di un abbonamento per erogare il servizio. Tra le migliori opzioni presenti sul mercato è possibile citare Forexsignals.com, che propone due tipologie di abbonamento (Standard e Pro), e Sellerysignals.com che mette a disposizione degli iscritti una piattaforma intuitiva su cui seguire non solo il forex, ma anche altri mercati.

I segnali di forex, se fatti bene, possono essere di grande aiuto per il trader che, a differenza di quanto accade quando si ricorre all'utilizzo dei robot di trading automatico, mantiene un elevato livello di autonomia, visto che i suggerimenti possono essere anche valutati, modificati o ignorati. Per valutare la qualità di un servizio non sarebbe una cattiva idea fare n test utilizzando il conto demo messo a disposizione dal broker.