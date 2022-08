È stato “Il Sole” il drink più richiesto a “Retroscena A-Mare”, ristorante con palcoscenico sul lungomare Cristoforo Colombo di Trani. A confermarlo è Arcangela, barlady del locale. Il cocktail è una sua interpretazione dello Spritz, cui aggiunge un tocco di fresco. «Chi è venuto qui ha avuto bisogno di spensieratezza, ha sentito la necessità di rinfrescarsi e alleggerire la mente», racconta.

Tutto questo e tanto altro hanno offerto Totò, Dario, Michele e Luisa, timonieri di questa barca che hanno condotto da Andria a Trani con i loro collaboratori. Sì, perché “Retroscena Showfood & Drink” nasce nella città dell’olio: è un locale che ricorda il proibizionismo americano. L’idea è di Totò e Dario che, durante il loro viaggio di nozze negli Stati Uniti, rimangono colpiti da uno speakeasy a Chicago dove le persone consumano drink e guardano burlesque. Tornati ad Andria, i due fondono le loro competenze di marketing e ristorazione con quelle di Michele e Luisa, professionisti nel mondo dei cocktail. Così ha preso vita “Retroscena” che lo scorso 31 maggio ha inaugurato la sua sede estiva proprio a Trani.

«“Retroscena A-Mare” nasce, tra l’altro, anche dall’esigenza di garantire una continuità di lavoro ai nostri collaboratori – dichiara Totò -. Quest’anno abbiamo dato loro non un’occupazione stagionale ma per 12 mesi. Negli anni precedenti, invece, in estate eravamo soliti prenderci una pausa. Non solo, abbiamo anche aumentato il numero di dipendenti: ad Andria ne siamo 12, qui a Trani 17 cui bisogna aggiungere manodopera extra durante i weekend».

Nella città con la Cattedrale sul mare, il locale ha offerto ai clienti il servizio colazione, pranzo e cena. Chiaramente non sono mancati gli spettacoli, marchio di fabbrica del “Retroscena”. Tanti i turisti (tedeschi, francesi e inglesi), oltre ai cittadini del territorio, che hanno mangiato, bevuto, ballato e ascoltato musica.

«È un format di successo e che ha dato respiro agli artisti che hanno avuto con noi una possibilità in più per esibirsi dopo il lungo periodo di buio dato dal Covid – spiega Totò -. Tra l’altro, le persone oggi non desiderano solo cenare ma essere coccolati e alleggeriti dalla quotidianità con l’intrattenimento».

Dopo l’esperimento estivo, a novembre “Retroscena” torna ad Andria. Intanto, venerdì 2 settembre dalle ore 22:30 ci sarà una chiusura stagionale col botto in compagnia del dj di fama internazionale Jamie Lewis e della cantante Kim Cooper. Per info e prenotazioni è possibile contattare telefonicamente questi numeri: 0883 251668 o 320 5593776 (anche WhatsApp).