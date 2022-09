4 zone ben servite in Puglia dove comprare casa

La Puglia è una regione che tutti noi conosciamo per il suo enorme potenziale turistico, ma è anche meta di studenti e di lavoratori provenienti da tutta Italia. Ciò significa che molte persone hanno l'esigenza di trovare una casa che sia collocata in una zona ben servita, con tutti i servizi essenziali e con buoni collegamenti per quel che riguarda i mezzi pubblici. Non a caso, noi oggi scopriremo insieme quali sono le città migliori da questo punto di vista, approfondendo le caratteristiche di ogni zona scelta.

Ostuni

Ostuni, nota anche come la "città bianca" per via del particolare tono cromatico delle sue abitazioni, viene considerata come uno dei centri in assoluto più belli della Puglia. Qui la qualità della vita è di eccellente livello, e i servizi funzionano alla perfezione, oltre ad essere presente un centro storico bello come pochi in Italia. In secondo luogo, è possibile trovare casa in questa città approfittando dei portali specializzati nella vendita appartamenti Ostuni, che consentono di reperire facilmente un'abitazione perfetta per le proprie necessità. Infine, si tratta di una città ideale per chi ama la natura, la serenità e i panorami mozzafiato.

Nardò

Chi ama il verde non potrà non essere conquistato da Nardò, uno dei comuni pugliesi considerati come "top gamma" per aspetti quali il verde pubblico e la bellezza dei dintorni. Non può contare sulla quantità dei servizi tipica di grandi città come Bari, però ha tutto ciò che serve per vivere bene ogni giorno. Se state cercando un appartamento in vendita a Nardò, sappiate che ci sono molte agenzie immobiliari che possono offrirvi un'ampia scelta di case, anche grazie al fatto che questa città è molto frequentata da chi ama il turismo rurale. Non a caso, Nardò è stata premiata da Legambiente Puglia grazie a fattori come la gestione del verde pubblico e la perfetta sintesi fra natura e urbanizzazione.

Lecce

Impossibile non inserire Lecce nella classifica delle città meglio servite della Puglia. Questo centro è a dir poco spettacolare, se si ama lo stile barocco e l'architettura. Inoltre, dal punto di vista dei servizi, Lecce offre ai suoi cittadini e ai visitatori una scelta davvero ampia. Infatti, oltre a tutti i servizi essenziali, questa città presenta molte opportunità culturali e di intrattenimento. In altre parole, Lecce rappresenta una delle migliori opzioni offerte dalla Puglia, anche se logicamente i prezzi delle case sono più alti rispetto alle città rurali della regione.

Gallipoli

Gallipoli è una delle mete turistiche più famose e gettonate del Salento, oltre ad essere una città ben servita e perfetta sotto ogni punto di vista. Ovviamente questa città è ideale per chi ama il mare e vuole trascorrere le vacanze rilassandosi sulla spiaggia. Dal punto di vista urbanistico, Gallipoli è in grado di offrire ai suoi cittadini tutti i servizi essenziali, ma qui le case hanno un prezzo di partenza molto alto, per motivi abbastanza facili da comprendere. Di contro, chi ha un budget importante potrà acquistare una casa e investire affittandola in estate ai turisti.