Contenuti Suggeriti

È stata inaugurata al pubblico sabato 17 novembre la Farmacia Scarabino sita ad Andria in Viale Venezia Giulia 148/Q, del dr. Alberto Scarabino.

Con l’immancabile taglio del nastro e la benedizione di don Peppino Ruotolo, alla presenza di autorità civili, parenti ed amici, tra cui il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti Bari e Bat, il senatore dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri, la farmacia ha ufficialmente aperto al pubblico.

«La vision è quella di sviluppare una farmacia all’avanguardia, fronteggiando il cambiamento che il settore sta vivendo e diventando non solo un dispensario di farmaci ma un vero e proprio presidio sanitario, attento alle evoluzioni che il mercato impone e offrendo sempre un servizio di qualità a costi concorrenziali.

Una volta entrati nella farmacia di viale Venezia Giulia – commenta il dottor Alberto Scarabino - troverete personale altamente professionale che si metterà a completa disposizione del paziente/cliente, fornendo suggerimenti e consigli riguardanti tutti i settori della farmacia (farmaci, integratori, fitoterapia, omeopatia, veterinaria, cosmesi, farmacup, esami diagnostici in telemedicina, preparazioni galeniche, analisi pelle e capelli, autoanalisi dei principali paramentri emodinamici, riorganizzazione della cassetta di pronto soccorso)».

A tutta una serie di esami fondamentali e innovativi si aggiunge il servizio del “farmacista a domicilio”: il dottore raggiunge la casa del paziente impossibilitato ad arrivare in farmacia, per essere sottoposto alla misurazione di parametri in telemedicina o per effettuare esami emodinamici. Tutto ciò per favorire una maggiore aderenza terapeutica e ridurre il pericolo di una ospedalizzazione.

«Particolare attenzione dedica la farmacia Scarabino – sottolinea la dottoressa Tiziana Torelli - al mondo della cosmesi. Ampio è il reparto che offriamo alle donne e anche agli uomini che tengono alla cura e alla bellezza. Numerose le referenze di prodotti naturali, privi di metalli pesanti, ad esempio, e comunque prodotti che incontreranno le esigenze di tutti».