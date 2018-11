Contenuti Suggeriti

Happy Ice – il palaghiaccio della felicità. È sicuramente uno degli eventi di punta del Natale Andriese 2018 e sarà inaugurato domenica 25 novembre nei pressi della Pretura di Andria, dove permarrà per due mesi circa a disposizione di tutti, grandi e piccini, che vorranno trascorrere ore spensierate e felici all’interno del “Palaghiaccio Casartelli” e, in giro per la città, sul “Trenino della Felicità”. L’evento, infatti, nasce dalla collaborazione delle due realtà aziendali, con il patrocinio morale del Comune di Andria. Un format unico nel suo genere che permette di poter usufruire della pista di pattinaggio e del “Trenino della Felicità” oltre che, al latere, di tutti gli altri eventi gastronomici e di animazione che ravviveranno le prossime settimane andriesi, rivolgendosi ad un target di pubblico trasversale e in grado, appunto, di accontentare i gusti di tutti.



“Happy Ice”, nei suoi orari di apertura diurna e serale, prevede inoltre la presenza di istruttori professionisti che guideranno grandi e piccini alla scoperta del divertimento su ghiaccio. Dopo aver pattinato ci sarà la possibilità di scorrazzare su comodi vagoni che possono ospitare sino a 50 persone, a bordo del “Trenino della felicità”.

Un’attrazione insolita per la nostra città federiciana che va ad arricchire la magia del Natale e non solo… aperta a chiunque voglia divertirsi e far divertire i propri cari, gli amici ed i parenti. Un modo originale per trascorrere piacevoli ore in compagnia e per godere delle piccole, grandi gioie che solo la magia del periodo incantato che ci apprestiamo a vivere sa donare.

L’invito a partecipare nelle parole della coordinatrice dell’evento, Roberta Crocetta.