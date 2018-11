Contenuti Suggeriti

Happy Ice – Una grande festa per l'inaugurazione, stamattina, del palaghiaccio e del trenino della felicità che stazionerà ad Andria, nei pressi della Pretura, per circa due mesi e che regalerà, soprattutto alle prossime festività, un tocco di originalità, sorrisi e divertimento per tutti, grandi e piccini.

Al taglio del nastro l’assessore alla Cultura e al Turismo, l’avv. Francesca Magliano che ha rimarcato la necessità, in un particolare momento per le casse comunali, di interagire con i privati per creare sinergie propositive ed offrire ai cittadini e non solo, momenti di spensieratezza e di divertimento.

Rosa Crocetta, che assieme alla famiglia Casartelli gestirà l’evento in questo periodo, ha ricordato che la struttura è a disposizione di tutti, anche dei principianti: tutor e istruttori esperti saranno a disposizione di quanti vorranno cimentarsi con questa pratica sportiva, ma ancor prima ludica e ricreativa.

Il Palaghiaccio della felicità è sicuramente uno degli eventi di punta del Natale Andriese 2018 e resterà aperto tutti i giorni dalle ore 16.30 fino alle ore 23.30 e i giorni festivi anche la mattina dalle ore 9.30 alle 13.30.

Un’attrazione unica, per la prima volta in città, che siamo sicuri farà la felicità di giovani, comitive, famiglie e quanti avranno modo di passare dalle nostre parti.

Buon Natale e buone festività a tutti, all’insegna dell’Happy ICE.