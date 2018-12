Contenuti Suggeriti

È iniziato con il botto l'anno accademico 2018/2019 per i ragazzi e i genitori della scuola di danza "In punta di piedi" della maestra Ilde Inchingolo. La scuola di danza, infatti, ha avviato il nuovo anno di lavoro che vedrà al centro, come sempre, emozioni, impegno e studio.

I ragazzi della scuola di danza "In punta di piedi ", dai più piccoli ai più grandi, hanno avuto l'opportunità di poter fare lezione di danza hip-hop con il grande ballerino e coreografo Gabriele Manzo presso la sede della scuola di via Ospedaletto, al civico 38.

Gabriele Manzo ha iniziato la terza edizione del Tour Stage National che lo vedrà impegnato in tutte le regioni dello stivale. Una lunga avventura che è partita proprio da Andria, dalla scuola di danza “In Punta di Piedi”, selezionata in esclusiva per la Puglia.

Alcuni allievi della scuola hanno vinto la borsa di studio per partecipare al Don’t Stop Dance, che si terrà il 15 e 16 dicembre 2018 a Salerno.

«Un onore ed un orgoglio per me – commenta la maestra Ilde Inchingolo – da sempre, nella nostra scuola di danza, poniamo massima attenzione al confronto con i grandi nomi nel mondo della disciplina sportiva ed artistica. Un’attenzione che è frutto di impegno e di costante formazione, in primis, degli insegnanti e parallelamente degli allievi. Una crescita che affiancata a tanta passione dà solo ottimi risultati. Continueremo anche durante l’anno accademico a riservare nuove sorprese non solo agli allievi attuali ma anche a tutti coloro che vorranno avvicinarsi all’affascinante mondo della danza. Continueremo a farlo come sempre, in punta di piedi, per divertirci, formarci ed emozionare. Faccio mie le parole di una splendida canzone per ricordare ai miei allievi che "se vivi la vita in punta di piedi, d'accordo non corri, però quasi voli!"».

Gabriele Manzo: allievo nel 2009 della scuola di Amici di Maria De Filippi, vince l’oro ai campionati assoluti Fids e l’argento ai campionati europei IDO (International Dance Organization) nella categoria hip-hop.