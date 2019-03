Contenuti Suggeriti

Qualità dei materiali, design raffinati, prezzi competitivi, manodopera precisa e puntuale, sono alcuni dei punti di forza che fanno della “Favullo – impresa edile impiantistica”, una solida e bella realtà sul territorio della sesta provincia pugliese.



La ditta Favullo si occupa di tutti i servizi edilizi, con particolare attenzione alle attività di trasformazione e riqualificazione degli “spazi domestici” e alla loro “vita funzionale”. La formazione continua del personale e, quindi, il costante aggiornamento in tema di riorganizzazione in ambito edile, sono ulteriore sinonimo di garanzia per la realizzazione e l’assistenza anche nella post esecuzione dei lavori.

Livelli d’avanguardia nel settore impiantistico, qualificano l’azienda tra le più accreditate nel settore.

La Favullo vanta numerose installazioni di sofisticati impianti tecnologici per grandi multinazionali, stabilimenti industriali, ospedali, cliniche private, ma anche enti pubblici: comuni e province.

La gestione e il costante controllo di tutte le fasi di intervento sul cantiere sono garantite dagli standard qualitativi in possesso della Favullo che garantisce, dalla manutenzione alla ristrutturazione integrale con formula “chiavi in mano”, accompagnando e supportando la committenza attraverso la procedura “passo passo”: dalla fase preliminare ed ideativa sino alla consegna.

La ditta Favullo vanta un’esperienza nel settore quasi 50ennale, avendo iniziato ad operare dagli anni 70, mantenendo immutati nel tempo l’affidabilità e la stima dei clienti che si sono avvicinati alla realtà aziendale.

A garanzia del buon esito degli incarichi affidati, siano essi pubblici che privati, vi sono solo prodotti e materiali provvisti di marcatura CE. Marchi prestigiosi e design trasversali, in grado di assecondare le richieste dei vari target di riferimento, contraddistinguono da sempre la mission della Favullo.

Grazie alla sua dinamica e polivalente organizzazione, l’azienda è in grado di proporsi ai propri clienti come un vero e proprio partner, pronto ad offrire consulenza e soluzioni operative ottimali al fine di concretizzare ogni progetto.

I servizi della ditta si racchiudono nel dettaglio in:

- Ristrutturazioni edili civili ed industriali

- Climatizzazione civile e industriale

- Impianti termoidraulici

- Impianti di condizionamento civile e industriale

- Impianti di aereazione e ventilazione

- Impianti fotovoltaici

- Rivestimenti

- Pavimenti

- Arredo bagno

Attestazioni aziendali – la Favullo gode dell’attestazione SOA categorie OG1 IV BIS – OG11 III / OS28 II – OSII; CQOP (Costruttori qualificati opere pubbliche) e ISO 9001.

Non uno, dunque, ma tanti validi motivi per affidare la riqualificazione degli ambienti a chi del proprio mestiere ne ha fatto una vera e propria ragione di vita ed oggi, come negli anni 70, continua a riscuotere consensi e successi tra tutti i committenti che restano, a onor del vero, così come sostiene la grande famiglia Favullo: “la nostra migliore pubblicità”.