“La prima domenica in fiore”: il 7 aprile presso Verdevivo

È primavera e con l’inizio della bella stagione sbocciano fiori regalando ai nostri giardini, parchi e balconi un tripudio di colori e odori.

Le nostre piante però si sa, vanno curate. Ecco che fa al caso di tutti l’evento che domenica 7 aprile (dalle ore 8.30 alle ore 12.30) si terrà presso il vivaio “Verdevivo piante e fiori” - Tangenziale Est al km 5, ad Andria.

Verdevivo, con la sua consolidata esperienza trentennale saprà dispensare ottimi consigli per le vostre piante e per i vostri giardini.

Quella di domenica prossima sarà una vera e propria festa per tutti coloro che amano e curano il “verde”.

“La prima domenica in fiore” è un insolito appuntamento in vivaio. Troverete un esperto pronto ad esaudire ogni vostra richiesta in termini di curiosità e acquisirete consigli utili per preservare al meglio le vostre piante.

La mattinata di domenica 7 aprile sarà anche una valida occasione per visitare la serra, e la immensa esposizione di piante e fiori tra le molteplici varietà.

Per l’occasione saranno distribuiti insoliti e utili gadget a tutti i presenti.

Vi aspettiamo!