​Accordo tra Agenzia Dogane Sicilia e Biolevante per analisi campioni olio

Si allarga alla Sicilia, all'Agenzia delle Dogane Monopoli di Palermo, la convenzione della Biolevante srl, azienda olivicola fondata ad Andria nel 1902, per effettuare analisi organolettiche e chimiche su campioni di oliva presso il Laboratorio Chimico del capoluogo regionale siciliano. La convenzione, di durata triennale, è stata firmata a Palermo nei giorni scorsi dal Direttore regionale per la Sicilia, dott. Claudio Oliviero, e dall'amministratore unico della Biolevante, Cav. Riccardo Cassetta grazie all’alta professionalità del direttore di Laboratorio, il dott. Salvatore Giuliano.



L’accordo consentirà all'azienda olivicola e olearia andriese di ottenere dal Laboratorio chimico di Palermo - che ha risorse umane e strumentali di alto livello scientifico ed è riconosciuto dal Coi, Comitato Oleicolo Internazionale - rapporti di prova sulle analisi effettuate da un'Agenzia dello Stato. La Biolevante e la Direzione Regionale Sicilia, che opera garantendo il trattamento dei dati acquisiti secondo la normativa europea e nazionale in materia di privacy, potranno rinnovare tacitamente la convenzione di triennio in triennio. La convenzione sottoscritta con la Direzione Regionale Sicilia dell'Agenzia Dogane Monopoli ha il merito di rendere tracciabile, e certificata da una struttura statale, l'origine degli olii di oliva prodotti e commercializzati ed è in linea con una lunga e costante attività di tutela della loro qualità che, ancora nei giorni scorsi, è stata riconosciuta anche a Tuttofood, il World Food Exhibition di Milano che la visto la Biolevante premiata nelle categorie “#tuttocarrello” con il Levante Olio EVO 100% Italiano nella bottiglia sole da 1 litro e “#tuttoqualità” con il Biolevante Olio EVO da agricoltura Biologica DOP “Terra di Bari-Castel del Monte” nella bottiglia ligustro da 1 litro.

I due premi in entrambe le categorie, sono stati assegnati da GdoWeek e Mark Up che, in collaborazione con Tuttofood, hanno organizzato “atuttobrand 2019”, dedicato alle eccellenze alimentari degli espositori. Il secondo posto nella categoria “atuttocarrello” ha premiato il prodotto Biolevante per il forte incremento di vendita ottenuto nell'ultimo anno, tra gennaio 2018 e gennaio 2019, premio assegnato da una giuria composta da IRI, leader mondiale nelle informazioni di mercato per il largo consumo, il retail e lo shopper. L'altro premio è stato ottenuto nella categoria “atuttaqualità”: certificazioni di qualità, come prodotto che hanno migliorato qualità, tracciabilità, controllo e sicurezza dei processi produttivi. Il premio è stato assegnato dalla giuria Qualivita, fondazione per la protezione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità.