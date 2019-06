Una duplice sessione d’esame affollatissima per Musa e Pegaso/Mercatorum

Contenuti Suggeriti

È giunta finalmente l’estate e sotto il sole cocente gli studenti dell’Università Pegaso e Mercatorum sono stati chiamati a sostenere la temuta sessione estiva prima delle vacanze.

Sono infatti circa 430 gli studenti dei corsi di laurea e dei master dei due atenei che sono confluiti nella sede di Musa Formazione ad Andria per gli appelli del 13 e 14 giugno.

Una doppia sessione d’esame mai così intensa ed affollata che ha visto candidati provenire dalle diverse province pugliesi ma anche da altri centri del nostro Paese, a testimonianza dell’eccellente livello raggiunto dal polo universitario di Andria. Una sede, quella di Musa Formazione, che sta acquisendo sempre maggior importanza mese dopo mese, impegnandosi alacremente non solo nella diffusione della cultura e dello studio ma anche rivolta all’offerta di opportunità concrete di formazione professionale e di inclusione sociale, soprattutto in un periodo di certo non particolarmente florido da un punto di vista lavorativo.

A tali propositi ed obiettivi Musa collabora già da più di dieci anni con l’Università Telematica Pegaso, condividendo valori di professionalità e competenza nell’offrire corsi di formazione caratterizzati, oltre che per la completezza e la qualità della didattica, anche per la flessibilità e la piena adattabilità alle esigenze professionali e quotidiane degli studenti.

I corsi sono infatti offerti in modalità e-learning, che garantisce piena autonomia e personalizzazione nello studio. Al contempo, ciascun alunno non viene mai lasciato solo, infatti gli specialisti del supporto didattico che affiancano i docenti (in primis il Tutor, il Mentore e il Coach) assistono il discente durante l’intero corso di studi, fino al raggiungimento dell’obiettivo finale: la laurea.

Il sodalizio presente tra le Università Telematiche Pegaso e Mercatorum, consente oggi a Musa Formazione di offrire delle agevolazioni economiche fino a 1.700 € di sconto per ciascun anno accademico e di promuovere numerosi corsi di Laurea e Master.

Come accade da più di vent’anni, Musa e Pegaso mettono al primo posto la formazione e servizi ottimali per i propri studenti.

Per maggiori informazioni sui corsi universitari, sui master e sul percorso per acquisire i 24 Crediti Formativi Universitari, Musa vi attende presso la sede sita in via Bruno Buozzi n 5 ad Andria, chiamando il numero verde 800 911 830 o visitando il sito www.musaformazione.it