Contenuti Suggeriti

Per il quarto anno consecutivo Givova sarà lo sponsor tecnico della Fidelis Andria. Rinnovata infatti la partnership tra il sodalizio federiciano e l'azienda di Scafati che dura ormai dalla stagione 2016/2017. Un connubio improntato ad una maggiore pubblicità del branding Fidelis Andria e al comfort dei giocatori in campo.

Tante le sperimentazioni negli ultimi anni. La collaborazione tra la società calcistica andriese e Rosario Zagaria, titolare dello store di Andria, ha sempre sfornato uniformi volte ad unire la tradizione e l'innovazione a livello di design: dalle edizioni limitate alle uniformi interscambili tra portiere e giocatori in movimento. Per questo, c'è tanta attesa per scoprire come si presenterà la nuova maglia 2019/2020, oltre a tutto il merchandising ufficiale.

Intanto nel punto vendita Givova presso il centro commerciale Mongofiera di Andria dal 6 luglio '19 saranno effettuati i saldi su tutti i capi e accessori sportivi. Una buona notizia per tutti gli amanti dello shopping.