Inaugurato il 1 luglio, in pieno centro ad Andria, esattamente in via Duca D’Aosta 166, Erre Ottica è un nuovissimo centro, gestito da due sorelle con esperienza ventennale nel settore ottico: Annalisa e Nedi (optometrista e contattologo), qualificato per svolgere ogni tipo di servizi, dai controlli visivi gratuiti alle applicazioni di lenti a contatto, come anche il montaggio di occhiali e riparazione di montature.

Il centro vanta brand di prestigio quali: Carolina Herrera; Police; Furla; Trussardi; Polaroid e tanti altri si stanno aggiungendo alla già assortita famiglia di marchi di qualità tecnica e inconfondibili per il loro stile.



Prendersi cura di tutti i clienti, dai più piccoli ai più grandi, e accompagnarli nella scelta del prodotto e nel post vendita è la vision delle due sorelle Orciuolo.

«Siamo un nuovo centro, ma non lasciatevi ingannare dal dato "anagrafico": da anni ci prendiamo cura dei nostri clienti, piccini o grandi, ognuno è destinatario di attenzioni esclusive - commentano Annalisa e Nedi - . Particolare importanza la riserviamo alla nostra continua formazione al fine di offrire servizi altamente qualificati e certificati. Siamo pronti ad accettare la sfida della salute della vostra vista e a prendercene cura».

Erre Ottica è presente sui social come erreottica (instagram/fb)

In occasione della nuova apertura all'interno del centro di via Duca D'Aosta sono attive le seguenti promozioni:

montatura + lenti progressive a partire da € 189

montatura+lente a partire da € 59

Ma non è finita qui... scopri altre interessanti novità all'interno di Erre Ottica.