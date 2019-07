Nasce BeSpoke by Ottica Eyes, la campagna contro l’omologazione parte dall’ambiente

Contenuti Suggeriti

I mozziconi di sigaretta che vengono gettati per terra, lanciati fuori dai finestrini delle auto o abbandonati sulle spiagge hanno effetti devastanti sui mari e sul suolo. Secondo recenti studi, molto probabilmente, inquinerebbero più della plastica monouso.

Ogni anno vengono prodotti circa 5,6 mila miliardi di sigarette i cui filtri vengono abbandonati nell’ambiente, rendendo i mozziconi di sigarette la principale causa di inquinamento plastico nel mondo.

Per questo, Eyes Ottica, in concomitanza con il lancio del progetto sartoriale #BeSpoke, e la campagna legata al frame “Non farti omologare” ha promosso la distribuzione di posaceneri tascabili ad Andria e Trani.

La campagna di sensibilizzazione è iniziata ieri sera, giovedì 25 luglio, in Piazza Catuma ad Andria e proseguirà per tutta la settimana. Ad Andria la distribuzione verrà riproposta nella serata di sabato 27 luglio e poi ci si sposterà a Trani, precisamente nei pressi di due locali della movida estiva: a Versante Est, domenica 28 luglio e al Tamarindo, venerdì 2 agosto.

L’obiettivo della campagna è quello di promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità nei confronti della salvaguardia ambientale invitando, soprattutto i più giovani, a non omologarsi all’utilizzo di comportamenti scorretti e dannosi, ma a fare la differenza partendo dai piccoli gesti.

Ecco perché la scelta di punti di distribuzione che sono il centro della vita estiva della provincia.

I mozziconi di sigaretta, infatti, inquinano gli oceani e danneggiano la fauna marina poiché possono essere facilmente ingeriti dagli animali a causa delle loro piccole dimensioni. Inoltre creano danni sulla vegetazione poiché i filtri di sigarette nel terreno riducono la percentuale di germinazione dei semi e dello sviluppo delle piante.

BeSpoke by Eyes Ottica nasce come progetto di personalizzazione di occhiali da vista e da sole, grazie alla possibilità di scegliere tra numerose opzioni intercambiabili che permettono di rendere il proprio occhiale unico ed originale. Il progetto intende, quindi, trasmettere un messaggio di non omologazione, comportamento spesso diffuso tra i giovani. Perché si può fare la differenza in qualsiasi modo e settore.