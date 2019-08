Contenuti Suggeriti

Si chiama “Mummy & Me”, l’innovativo corso pensato e studiato per tutti quei bambini che hanno voglia di imparare l’inglese divertendosi con la propria mamma. Promotrice e artefice della corso che partirà a settembre 2019 è la Morgan School di Andria.

«Spesso i piccoli provano timore quando entrano in un ambiente nuovo e lasciare la mamma per andare a scuola a volte è un’impresa impegnativa – commenta la direttrice della Morgan School, la dott.ssa Lorena Fusiello -. Il percorso Mummy & me nasce dalla volontà di abbattere questi freni inibitori e dare la possibilità a mamma e bambino di trascorrere un’ora piacevole di giochi e musica in inglese. Viviamo in un contesto sociale molto frenetico per motivi lavorativi, Mummy & Me diventa anche un’opportunità per tutti i genitori che vogliono trascorrere un po’ di tempo con il proprio figlio in un contesto tutto inglese. Lavoriamo da circa 4 anni con i bambini e l’esperienza maturata nel tempo ci ha fatto pensare ad un corso che abbia tra i suoi punti di forza il divertimento e l’apprendimento in un ambiente molto friendly».

Il metodo utilizzato durante il percorso formativo sarà molto dinamico pertanto si consiglia un outfit molto pratico.

Nella sede ormai storica di viale Crispi, al civico n. 15, nel cuore del centro cittadino, la scuola d’inglese dotata di confortevoli aule ed ambienti che ben conciliano l’apprendimento della lingua, anche tramite l’ausilio di strumenti tecnologicamente avanzati, è un’opportunità per tutti: «Niente canoni classici tipici di disciplina convenzionale, ci piace pensare all'apprendimento come ad un arricchimento culturale in un ambiente confortevole e senza i dettami rigidi che può avere l’ambiente scolastico – sottolinea la dott.ssa Lorena Fusiello -. L’innovativo corso Mummy & Me ne è un valido esempio».

La Morgan School, ricordiamo, è ormai una istituzione in tema di insegnamento delle lingue straniere da imparare per affrontare con più grinta il lavoro, per ampliare la propria cultura personale ed acquisire quella marcia in più quando, all’estero, vorremmo evitare scene mute e incomprensioni di ogni sorta. La Morgan School rilascia certificazioni autorevoli: oltre alla già citata “Cambridge”, anche certificazioni “Lelts”. Disponibilità e flessibilità negli orari delle lezioni sono un’ulteriore valido elemento a garanzia della validità dei servizio offerti.