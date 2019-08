I prodotti Fiore Di Puglia in giro per il mondo, sono lo snack di aerei, treni e navi

Contenuti Suggeriti

Ci sono tanti modi per portare Corato in giro per il mondo. Uno di questi è puntare sulla diffusione delle eccellenze gastronomiche, di quei prodotti che raccontano la propria terra di origine fin dal primo assaggio.

È il caso dei taralli e di tutti gli altri prodotti che Fiore di Puglia esporta nel mondo.

Gusti e sapori che, è proprio il caso di dirlo, viaggiano: sono tra gli snack di aerei, treni e navi (Ethiopian Airline, Croatia Airline, Alitalia, Blue Navy) oltre che negli scaffali della rete on the go (Autogrill, Chef express, Sarni). E c’è una novità: da settembre saranno anche su Trenitalia.

«Per noi – dicono da Fiore di Puglia – questo è un grande risultato, un obiettivo raggiunto di cui siamo particolarmente soddisfatti. Quelle “vetrine” ci permettono di raccontare la nostra terra, la nostra Puglia, attraverso i nostri prodotti. I turisti li cercano quando arrivano qui da noi: in questo modo, grazie anche a Trenitalia, possono assaporare la Puglia anche quando viaggiano verso altre destinazioni».