Non poteva scegliere un momento migliore lo staff di Musa Formazione per la presentazione dei nuovi corsi universitari Mercatorum, l’Università Telematica nata dalla fusione tra l’Unione delle Camere di Commercio e Pegaso, alla presenza di 230 esaminandi arrivati da varie parti d’Italia per sostenere gli esami che segnano la chiusura dell’Anno Accademico 2018-2019.

I nuovi percorsi universitari mirano a formare figure professionali che valorizzino il Made in Italy, infatti, a partire da questo settembre è possibile iscriversi ai seguenti corsi di Laurea in:

- Gastronomia, ospitalità e territori

- Design del prodotto e della moda

- Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema

Una scelta coraggiosa e, allo stesso tempo, strategica quella di UniMercatorum che punta ad incentivare i millennials a non fuggire all’estero, fornendo loro le competenze necessarie allo sviluppo delle imprese italiane che operano nei settori dove l’Italia è leader a livello mondiale, e cioè cibo, moda e arte.

Seguendo questo filo conduttore, sono stati introdotti altri due indirizzi di laurea, fondamentali per la crescita delle realtà locali, non solo all’interno dei confini nazionali, ma soprattutto in un’ottica di espansione nei mercati esteri. In particolar modo ci si riferisce ai corsi di Laurea in:

- Marketing e Vendite

- Lingue e Mercati

Naturalmente Musa Formazione, condividendo appieno questa visione, offre a tutti coloro che decideranno di iscriversi ai suddetti corsi di laurea, attraverso la sua organizzazione, la possibilità di risparmiare fino a € 1.000 sulla retta annuale

Per maggiori informazioni su modalità di iscrizione e costi Musa Formazione è felice di accoglierti presso la sede sita in via Bruno Buozzi, 5 ad Andria, oppure puoi visitare il sito al seguente link https://is.gd/fzTHGT