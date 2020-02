l MozÁrt Bed & Breakfast - Affittacamere di Andria offre camere climatizzate con connessione WiFi gratuita.



Caratterizzate da arredi colorati e pavimenti in parquet, le sistemazioni del MozÁrt B&B - Affittacamere offrono TV a schermo piatto e bagno privato.



Disponibili, inoltre, monolocali con cucina attrezzata e camere pet friendly.



La struttura si trova in Via Mozart 89 ad Andria, a pochi minuti dal centro cittadino e dalle principali vie di comunicazione con le città vicine.

Contattaci su Facebook o telefonicamente al 3281280906 per avere la Tua offerta personalizzata.

Anche Su Whatsapp!



https://www.facebook.com/mozart.bnb.andria/